Første dag i påskeuken bød på nedgang for amerikanske aksjer. Spesielt teknologi-aksjer falt mye.

Ved børsslutt var tech-indeksen Nasdaq Composite ned 2,18 prosent til 13.411,96. Videre falt den brede samleindeksen S&P 500 1,69 prosent til 4.412,53 og industri-indeksen Dow Jones falt 1,19 prosent til 34.30,08

Facebook og Alphabet falt begge 2,6 prosent til en kurs på 216,5 dollar og 3,3 prosent til en kurs på 2.576,9 dollar.

Fallet kommer som følge av oppgang i den amerikanske renten på ti års statsobligasjoner. Renten var ved børsslutt på 2,78 prosent, opp fra 2,71 prosent ved børsslutt fredag. Investorer frykter at en økning i "verdens viktigste rente" skal sakke ned økonomien i USA. Også renten på 30 års statsobligasjoner steg mandag til 2,83 prosent, fra tidligere 2,69 prosent.

VIX-indeksen, også kjent som volatilitetsindeksen, steg hele 13,6 prosent mandag som følge av de store bevegelsene og fallene i amerikanske aksjer.

Oljeprisen falt mandag. Ett fat brent olje handlet til en spotpris på 98,4 dollar klokken 21:30 mandag. Brent spot er den siste uken ned 6,3 prosent. Også WTI-olje falt mandag 3,4 prosent til en pris per fat på 94,47 dollar.

Mandag ble en tøff dag også for kryptovaluta. Ved børsslutt de to største digitale valutaene Bitcoin og Ethereum ned henholdsvis 7,6 og 9,1 prosent målt mot amerikanske dollar. Gullprisen var derimot opp mandag. Ved børsslutt handlet terminkontrakter på gull opp 0,5 prosent.

Spenning rundt inflasjonstall

Tirsdag ettermiddag norsk tid presenterer den amerikanske sentralbanken, ofte omtalt som Fed, inflasjonstall for mars. Bloomberg melder at konsensusestimatet på prisstigningen for måneden ligger på 8,4 prosent årlig. Det betyr at man hadde en høyere prisvekst enn i februar måned.

Det er også spenning knyttet til tallene sentralbanken skal presentere senere i uken, og som skal gi et bilde på hvilken effekt innstrammingen av pengepolitikken har på økonomien i landet.