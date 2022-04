I Japan faller Nikkei 1,6 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,2 prosent.

Også Hongkong-børsens Hang Seng-indeks (+0,6 prosent), Shanghai-børsens SSE-indeks (+1) og Shenzen-børsens SZSE-indeks (+1,45 prosent) startet dagen i rødt, men etter lunsjpausen gikk pilene i været på disse indeksene. Taiwan-børsen ligger tilnærmet på stedet hvil.

I India er Sensex ned 0,6 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 0,5 prosent, mens Straits Times i Singapore går tilbake 0,9 prosent.

Carnegies Morten Normann spår all-time high i industriselskapet Elkem. Han tror aksjen kan stige til 60 kroner – nesten 60 prosent over dagens kurs.

Det er smittesituasjonen på fastlands-Kina som skal være grunnen til at børsene faller. Shanghai står for de fleste tilfellene og var i lockdown i en ukes tid. Amerikanske myndigheter har bedt alle sine ikke-essensielle statlige ansatte å forlate byen under smitteutbruddet.

Det amerikanske utenriksdepartementet beskriver ordren som en opptrapping etter at de ansatte og familiene deres fikk tillatelse til å forlate Kina forrige uke, da USA advarte mot reiser til Hongkong, Shanghai og Jilin-provinsen på grunn av coronarestriksjonene der, ifølge NTB.

I en uttalelse heter det at amerikanske diplomater har fremmet «bekymringer rundt sikkerheten og velferden til amerikanske borgere overfor kinesiske tjenestepersoner».

Landets myndigheter har blant annet innført regler som gjør at barn og foreldre risikerer å bli splittet hvis en av dem er smittet.

Kina opplever nå sitt verste coronautbrudd siden pandemien startet for over to år siden. Myndighetene forsøker fortsatt å følge nullsmitte-strategien, det vil si at all smitte skal slås ned. Fram til omicronvarianten dukket opp, lyktes Kina med å slå ned mesteparten av smitten.

Tencent og NetEase stiger begge rundt 4,5 prosent etter kinesiske myndigheter har godkjent nye spill for pengeinntjening etter en måneds frys.