Wall Street stiger kraftig, til tross for sjokkhøy inflasjonsrapport

Før åpning indikerte futures at det skulle bli en positiv start på dagen for Wall Street. Drøyt 10 minutter inn i dagens handel er samtlige av de toneangivende indeksene på New York-børsen opp. Dow Jones stiger 0,4 prosent til 34.442,79, S&P 500 stiger 0,7 prosent til 4.441,59, og Nasdaq stiger 1,1 prosent til 13,559,30.

Ved åpning omsettes brent-oljen for 103,24 dollar pr. fat, mens WTI-oljen handles for 98,59 dollar. Den 10-årige statsobligasjonsrenten var tirsdag morgen over 2,8 prosent, sitt høyeste siden desember 2018, men har nå falt til 2,7 prosent. Vix-indeksen faller til 23,4.

Tirsdag kom månedsrapporten fra OPEC, der organisasjonen reduserer estimatet for global oljeetterspørsel i 2022 med 0,4 millioner fat pr. dag.

Nedgangen fra forrige rapport medberegner en nedgang i global BNP som følge av den geopolitiske utviklingen og oppblomstringen av omikronvarianten i Kina, fremgår det av rapporten, skriver TDN.

Arbeidsledigheten i OECD-området er den laveste siden tallserien startet i 2001. Etter et fall fra 5,3 til 5,2 prosent i februar er ledigheten for første gang lavere enn rett før pandemien startet for drøyt to år siden.

Totalt var det i februar 34,9 millioner arbeidsledige i OECD-landene, en nedgang på 700.000 siden før pandemien.

Verdens handelsorganisasjon jekker ned 2022-veksten i verdenshandelen fra 4,7 til 3,0 prosent, som følge av Ukraina-krigen.

2022-veksten i verdenshandelen ventes nå til 3,0 prosent, ned fra prognosen på 4,7 prosent som ble sluppet i oktober i fjor. 2023-veksten ventes til 3,4 prosent.