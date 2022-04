Etter en dag både oppturer og nedturer, endte Oslo Børs med en marginal oppgang på påskeukens andre handelsdag. Hovedindeksen steg 0,1 prosent til 1.265,10. Brent-oljen steg 5,4 prosent til 103,81 dollar pr. fat, mens WTI-oljen steg 5,4 prosent til 99,41 dollar.

Equinor steg 1,0 prosent til 332,35 kroner, Vår Energi steg 2,4 prosent til 37,90 kroner, og Aker BP steg 2,8 prosent til 349,10 kroner. Oljemyggen InterOil Exploration and Production steg 19,2 prosent til 2,43 kroner.

Tirsdag kom månedsrapporten fra OPEC, der organisasjonen reduserer estimatet for global oljeetterspørsel i 2022 med 0,4 millioner fat pr. dag . OPEC har advart om at sanksjoner mot Russland kan skape et av de verste oljeforsyningssjokkene noensinne og rundt 7 millioner fat pr. dag med russisk olje kan gå tapt på grunn av sanksjoner eller frivillig boikott.

Danske Bank tar opp dekning og spår dobling i Odfjells nye tech-utspring Odfjell Technology. Med mer enn 50 års erfaring og et stort internasjonalt marked drar selskapet fordel av sterke relasjoner med store energiselskaper, mener meglerhuset. Aksjen stiger 8,9 prosent i dag.

På toppen av tirsdagens bevegelser finner vi Pryme, som skøyt i været etter mandagens oppdatering fra Nordea. Kursmålet senkes fra 100 kroner til 85 kroner. Aksjen steg 33,2 prosent til 23,70 kroner.

Ikke langt etter finner vi Svindal-aksjen Canopy , som hentet seg kraftig inn intradag, etter en lang nedtur fra fjorårets topp på nesten 8 kroner. Aksjen steg 31,8 prosent til 1,45 kroner.

Seismikkselskapet PGS venter totale segmentinntekter på 136 millioner dollar i første kvartal, gikk det frem i en børsmelding mandag. Dette er ned fra 165,7 millioner dollar i samme periode i fjor. Tirsdag steg aksjen 12,1 prosent til 3,31 kroner.

Tekna publiserte tirsdag sin årsrapport for 2021. Videre meldes det om at selskapet har fått ISO-sertifisering for det medisinske markedet. Aksjen steg 8,0 prosent til 16,95 kroner.

Danske Bank tar opp dekning på Odfjell Technology med kursmål 40 kroner pr. aksje og kjøpsanbefaling, ifølge TDN. Aksjen steg 6,8 prosent til 23,50 kroner.

Simplifai, et datterselskap av Elop , har signert en strategisk partnerskapsavtale med Keylane, en tjenesteleverandør til over 225 forsikrings- og pensjonsselskaper i Europa. Aksjen steg 6,8 prosent til 3,16 kroner.

Styret i AINMT , tidligere Ice Group, foreslo mandag å avvikle selskapet. Aksjen falt 23,1 prosent til 0,60 kroner.

DOF meldte tirsdag om at de kaller inn til obligasjonseiermøte for å forlenge standstill-avtale, ifølge TDN. Aksjen falt 9,2 prosent til 1,05 kroner.

Awilco Drilling steg mandag nesten 50 prosent. Tirsdag trakk aksjen seg noe tilbake, og endte med et fall på 7,9 prosent til 4,70 kroner.

Petronor publiserte mandag sin rapport for første kvartal i 2022, der det blant annet meldes om forsinkelser. Aksjen falt 4,9 prosent til 0,81 kroner.

Norse Atlantic Airways meldte tirsdag om at de vil fremleie fire Boeing 787 Dreamliner til Air Europa i 18 måneder. Aksjen falt 4,9 prosent til 14,50 kroner. Flyr falt 4,3 prosent til 1,59 kroner.