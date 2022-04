Wall Street snudde i rødt etter inflasjonstall

Wall Street tok en u-sving etter at konsumpristallene for mars kom inn tirsdag. Årsjustert viste konsumprisindeksen i USA en oppgang på hele 8,5 prosent, hvilket var like over konsensus på 8,4 prosent. Oppgangen på 8,5 prosent er den høyeste siden 1981, og kom på toppen av den allerede voldsomme prisøkningen på 7,9 prosent i februar.

De tre indeksene endte i rødt tirsdag:

Industriindeksen Dow Jones endte ned 0,16 prosent til 34,252.53.

Den brede S&P 500-indeksen falt med 0,26 prosent til 4,401.14.

Teknologiindeksen Nasdaq ble dagens taper og falt med 0,30 prosent til 14,354.90.

Volatilitetsindeksen Vix steg 1,03 prosent til 24.62.

Olje

Oljeprisen steg markant intradag, og ved stengetid på Wall Street var oljeprisen (brent spot) opp 5,37 prosent til 104,6 dollar.

Bevegelser

Det var stort sett dårlig stemning blant de store teknologiaksjene på Wall Street, Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Alphabet (morselskap til Google), også kjent som FAANG-aksjene.

Facebook falt 1,07 prosent til 214.14.

Amazon falt 0,22 prosent til 3,015.75.

Apple steg 1,14 prosent til 167.64.

Netflix falt 1,12 prosent til 344.10.

Google falt 1,10 prosent til 2,567.49.

Krypto

Det var nedgang i kryptomarkedet tirsdag, og ved stengetid på Wall Street var Bitcoin ned 1,64 prosent til 39,409.41. Ethereum falt 0,96 prosent til 2,978.67.