Oslo Børs fortsetter oppgangen utover formiddagen onsdag. Fra 1.275 etter en drøy halvtimes handel står hovedindeksen klokken 11.16 i 1.280,63, opp 1,2 prosent.

Dermed ser børsen ut til å ta påskeferie med ny sluttrekord. Den gjeldende rekorden lyder på 1.276,62, og ble satt sist fredag. Foreløpig ny «all-time high» er 1.281,83.

Det er onsdag kun halv handelsdag i Oslo, og børsen stenger derfor klokken 13.00.

Oljeprisen snur opp

Oljeprisene tar seg noe opp fra morgentimene. Brent-oljen er onsdag formiddag opp 0,3 prosent til 104,89 dollar pr. fat, sammenlignet med 103,81 dollar ved stengetid tirsdag.

WTI-oljen stiger 0,3 prosent til 100,87 dollar fatet.

Oljeprisene steg tirsdag markant etter Russlands president Vladimir Putins uttalelser om at samtalene med Ukraina har nådd en «dead end».

Tidligere onsdag ble sentimentet tynget noe av svake tall for kinesisk råoljeimport.

Equinor klatrer nesten 3 prosent, Aker BP 1,5 prosent etter produksjonsoppdateringen for første kvartal, mens Vår Energi er opp over 4 prosent. Det samme er DNO.

Små utslag

Mowi innfridde analytikernes forventninger med sin oppdatering for første kvartal, og stiger bare marginalt.

Utslagene blant de mest omsatte er generelt nokså beskjedne, og Kongsberg Gruppen, Aker, REC Silicon og Norsk Hydro markerer seg positivt med 2-3 prosent oppgang. Førstnevnte har onsdag vært i all time high, mens det i sistnevnte er foreslått tre nye styremedlemmer.

Gjødselgiganten Yara er opp 1,6 prosent, mens Nel stiger drøye prosenten etter at RBC har høyner kursmålet til 24 kroner.

Vi må ned til dagens 15. mest omsatte for å finne en aksje som faller: MPC Container Ships faller marginalt.

Pryme til bunns

Xplora Technologies meldte i morges om kraftig inntektsvekst i første kvartal. Aksjen faller likevel marginalt.

Høyt på vinnerlisten finner vi Odfjell Technology etter at Danske Bank denne uken tok opp dekning med kursmål 40 kroner og kjøpsanbefaling. Aksjen stiger over 10 prosent til 25,90 kroner.

Ytterligere tre aksjer stiger tosifret så langt, deriblant Everfuel på pluss 12,7 prosent. Black Sea Property topper med over 16 prosent oppgang.

Taperlisten toppes av Pryme , som korrigerer ned over 12 prosent etter kraftig oppgang de to siste dagene i kjølvannet av oppdateringen fra Nordea. Meglerhuset senket kursmålet sitt, men mener fortsatt at aksjen er en mangedoblingskandidat.

Vi tar også med at Ayfie faller nesten 12 prosent, mens Canopy Holdings med Aksel Lund Svindal på eiersiden er ned nesten 6 prosent.