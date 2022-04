Oppgang på børsene i New York

Investorene har forventninger til resultatsesongen som så smått er blitt sparket i gang. Og til tross for at J.P. Morgan skuffet, og aksjen faller 2,7 prosent, er det tilsynelatende håp om at resten av sesongen skal bli god.

Aksjestrateg Lori Calvasina i RBC Capital Markets har også notert seg at resultatforventningene for S&P 500 har steget fra 224 dollar i januar til 230 dollar nå i april, ifølge Marketwatch.

BlackRock la frem bedre kvartalstall enn ventet tirsdag kveld, og aksjen er svakt opp. Flyselskapet Delta Air Lines la også frem bedre tall enn ventet, noe som sender aksjene opp 4,3 prosent. American Airlines stiger 8,8 prosent på rapporten til Delta. Bed Bath & Beyond skuffet imidlertid, noe som sender aksjen ned.

S&P 500 stiger 0,4 prosent til 4.413,71 og Dow Jones er opp tilsvarende til 34.339,68. Nasdaq stiger 0,7 prosent til 13.470,46.

10-års renten faller 3,9 basispunkter til 2,683 prosent.

Gullprisen 'stiger 0,6 prosent til 1.978,16 dollar.

Bitcoin dykket under 40.000 dollar tirsdag, men onsdag er prisen opp 1,7 prosent til 40.837 dollar.