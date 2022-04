Reisegleden er tilbake

JPMorgan publiserte onsdag tall for første kvartal i 2022, og leverte under konsensusestimatene. Aksjen falt 3,2 prosent til 127,30 dollar.

PayPal meldte tirsdag at selskapets CFO forlater selskapet til fordel for Walmart. Aksjen falt 2,9 prosent til 105,17 dollar.

Louis Vuittons holdingselskap LVMH leverte knallsterke tall for første kvartal i 2022. Aksjen steg 0,5 prosent til 634,10 euro.

Tidligere denne uke annonserte Meta at de vil tilrettelegge en plattform for innholdsprodusenter der de kan selge digitale produkter i det såkalte «metaverset». Nå rapporteres det at selskapet planlegger å ta opp mot 47,5 prosent av alle inntektene generert på plattformen, skriver CNBC. Meta har tidligere kritisert Apple for å ta 30 prosent av inntektene generert i deres App Store. Meta steg 0,4 prosent til 214,99 dollar.

Netflix saksøkes av deres russiske brukere, etter at selskapet suspenderte deres tjenester i landet i mars, ifølge Reuters. Beløpet skal angivelig være i underkant av 1 million dollar. Aksjen steg 1,8 prosent til 350,43 dollar.

Amazon planlegger å implementere en ekstra avgift på 5 prosent i sin nettbutikk fra og med den 28. april, ifølge Bloomberg. Avgiften skal dekke de økte kostnadene i forbindelse med drivstoff- og inflasjonsrelaterte kostnader. Aksjen steg 3,2 prosent til 3.110,82 dollar.

Zoom annonserte onsdag en ny plattform rettet mot salgsteam, ifølge TechCrunch. Aksjen steg 7,8 prosent til 114,89 dollar.

WeWork melder at selskapet vil lansere en ny programvare for administrasjon av kontorlokaler, skriver Bloomberg. Aksjen steg 7,5 prosent til 6,77 dollar.

Warner Bros og Discovery fusjonerte tidligere denne måneden. Warner Bros. Discovery steg onsdag 7,5 prosent til 24,47 dollar.

Resten av verden

Biden-administrasjonen jobber med nok en pakke med militærbistand til Ukraina. Den ser ut til å bli på hundrevis av millioner dollar, får flere medier opplyst, ifølge NTB. CNN melder at den ventes å bli på rundt 700 millioner dollar, mens AP erfarer at den kan bli på opptil 750 millioner dollar. Sistnevnte tilsvarer litt under 6,6 milliarder kroner.

Putin ønsker å øke Russlands forbruk av fossilt brennstoff, samtidig som at de er på leting etter nye markeder å selge produktene til, ifølge Bloomberg.

Inflasjonstall for Storbritannias viser den største inflasjonen på over tre tiår, skriver Marketwatch. Inflasjonen for mars endte på 7 prosent; konsensusestimater fra Wall Street Journal var forhånd 6,7 prosent.

En domstol på den lille øygruppen Kanaløyene utenfor Frankrike skal onsdag ha fryst enorme verdier tilkoblet Chelsea-eieren Roman Abramovitsj lokalisert på øyene. Verdiene tilsvarer opp mot halvparten av den offisielle formuen til oligarken.

Frankrikes president, Emmanuel Macron, hevder at presidentkandidaten Marine Le Pen ønsker å melde landet ut av EU, ifølge Daily Mail.

Canadas sentralbank hevet onsdag overnattsrenten med 50 basispunkter, og vil begynne med kvantitativ innstramming fra og med 25. april, skriver Yahoo Finance.