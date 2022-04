Solid børsoppgang i Tokyo og Shanghai

I Japan steg Nikkei 1,22 prosent, mens den bredere Topix-indeksen endte opp 0,95 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 1,49 prosent, Hang Seng i Hongkong stiger 0,90 prosent, mens Kospi i Sør-Korea kun la på seg marginale 0,01 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia steg 0,59 prosent, mens Straits Times i Singapore derimot faller 0,09 prosent.

Rentehopp

Sentralbanken i Sør-Korea hevet torsdag renten med 0,25 prosentpoeng til 1,5 prosent. Det var det under halvparten av analytikerne som på forhånd hadde spådd, melder CNBC.

Også i Singapore melder myndighetene at de vil stramme inn pengepolitikken.

JPMorgan Asset Management skriver ifølge CNBC at Sør-Korea og Singapore, som netto energiimportører, «ikke er spart» for effektene av høyere råvarepriser forverret av Russland-Ukraina-konflikten.

«Selv om inflasjonsproblemet ikke er så alvorlig som det er i mange deler av den vestlige verden, er det forståelig at begge sentralbankene prøver å sørge for at de handler forebyggende,» skriver global markedsstrateg i JPMorgan, Clara Cheong.