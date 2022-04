Børsfall etter overraskende rentedom fra Kina

I Japan faller Nikkei 0,27 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,62 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,17 prosent, mens Kospi i Sør-Korea svekkes 0,69 prosent.

Markedene i blant annet Hongkong, Australia, Singapore og India er stengt som følge av påskefeiring.

Rentedom

People's Bank of China (PBOC) overrasket markedene i natt da de valgte å holde renten på ettårige mellomlange lån uendret på 2,85 prosent uendret, melder CNBC.

Det til tross for forventninger om mer stimuli som følge av landets Covid-utbrudd.

Nedstenging av byer som blant annet Shanghai utløste i forkant av møtet spådommer om at BNP-veksten vil falle under regjeringens mål på 5,5 prosent i år, noe som igjen fikk økonomer og analytikere til å forvente et rentekutt.

«People's Bank (PBOC) droppet muligheten til å senke sine styringsrenter i dag. Det er noe overraskende gitt den kraftige økonomiske nedgangen og nylige oppfordringer fra Kinas ledelse om pengestøtte», sier senior Kina-økonom ved Capital Economics, Julian Evans-Pritchard, til CNBC.

«De fleste analytikere, inkludert oss, hadde forventet et kutt», sier han.

I tillegg til rentedommen, ble analytikerne også overrasket over at den kinesiske sentralbanken heller ikke meldte at de vil pumpe mer penger inn i økonomien for å stimulere til vekst.

«Det understreker sentralbankens motvilje mot å aggressivt lette politikken. Men vi tror PBOC vil ha lite annet valg enn å gjøre mer om ikke lenge», sier Evans-Pritchard.