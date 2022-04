Børsene faller i Tokyo og Shanghai

I Japan faller Nikkei 1,08 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,86 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,43 prosent, Kospi i Sør-Korea går tilbake 0,13 prosent og Sensex i Sør-Korea er ned 2,07 prosent. Straits Times i Singapore faller 0,62 prosent.

Markedene i Hongkong og Australia er mandag stengt.

Nøkkeltall

Tall fra kinesiske myndigheter viser mandag at landet hadde en raskere BNP-vekst enn forventet i første kvartal. BNP steg 4,8 prosent, over analytikernes forventninger om en vekst på 4,4 prosent.

Veksten er imidlertid lavere enn myndighetenes mål om en vekst på 5,5 prosent i 2022.

Det har også tikket inn tall for detaljhandelen i Kina, som i mars falt mer enn forventet. Nedgangen var på 3,5 prosent, sammenlignet med spådommer om et fall på 1,6 prosent. Februar-tallene for detaljhandelen viste en vekst på 6,7 prosent.

Nøkkeltallene fra Kina kommer samtidig som landet er midt i den verste Covid-bølgen på to år.

– Vi vet at en stor driver er null-Covid-politikken, sier leder for Asia økonomi og strategi ved Citi Global Markets Asia, Johanna Chua, til CNBC.

– Vi hadde president Xi Jinpings uttalelse i Hainan som indikerte at utholdenhet er nøkkelen, så de kommer til å holde fast ved dette. Så lenge det skjer, vil det fortsette å belaste tjenesteaktiviteten og åpenbart jobber relatert til servicenæringen, og det vil også skade forbruket, påpeker Chua.