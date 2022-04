Hongkong-børsen faller tungt

I Japan stiger Nikkei 0,59 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,68 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,12 prosent, mens Hang Seng i Hongkong derimot faller 1,89 prosent, og Kospi i Sør-Korea klatrer 0,95 prosent.

Sensex i India er ned 0,16 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,59 prosent, og Strait Times i Singapore legger på seg 0,56 prosent.

Tech-fall

Kinesiske tech-aksjer faller på Hongkong-børsen etter at myndighetene i Kina fredag kunngjorde et forbud mot livestreaming av uautoriserte videospill.

Hang Seng har ikke vært åpen siden torsdag i forrige uke som følge av helligdager, og Hang Seng Tech-indeksen svekkes tirsdag 2,83 prosent.

Bilibili-aksjen er ned 9,8 prosent, mens NetEase faller 2,4 prosent. Tencent går tilbake 2,5 prosent og Alibaba faller 3,3 prosent.

Hongkongs økonomi er også nært knyttet til fastlands-Kina.

– Vi er veldig bekymret for Kinas økonomi under denne null-Covid-politikken, sier Winnie Wu fra Bank of America Securities til CNBC, og forventer at Hongkong-markedet forblir volatilt.

People's Bank of China kunngjorde mandag at de vil øke den økonomiske støtten til bransjer, selskaper og mennesker berørt av Covid-19.