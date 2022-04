Oslo Børs åpnet opp først handelsdag etter påske, men har nå snudd ned.

Like etter kl. 11 står hovedindeksen i 1.276,40, ned 0,52 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,93 prosent til 112,17 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,87 prosent til 107,27 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 106,20 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag i påsken.

Ifølge TDN Direkt er prisene støttet av den økende muligheten for et EU-omfattende forbud mot russisk oljeimport, mens den negative effekten på prisene fra frigjøringen av oljereserver nå stort sett har blitt priset inn.

– Gitt den offentlige opinionen er det sannsynlig at EU vil vedta et innfasingsforbud mot russisk olje, og denne tanken alene burde være en tilstrekkelig katalysator for at dippene i oljeprisene vil bli kjøpt, sier Stephen Innes i SPI, ifølge nyhetsbyrået

Equinor er ned 1,01 prosent til 339,45 kroner, mens Aker BP svekkes 1,11 prosent til 356,90 kroner. Vår Energi styrkes derimot 1,22 prosent til 40,24 kroner.

I rødt

Questerre faller 14,86 prosent til 1,59 kroner. Selskapet meldte i påsken at myndigheter i Quebec nå har vedtatt en lov for å avslutte petroleumsleting og -produksjon.

Ellers blant tungvekterne svekkes Yara, som svekkes 0,74 prosent til 497,10 kroner, og DNB er ned 1,70 prosent til 193,55 kroner. REC Silicon svekkes 2,09 prosent til 14,98 kroner.

AutoStore faller 5,16 prosent til 24,56 kroner. SpareBank 1 Markets kutter nå kursmålet på aksjen med nesten 40 prosent til 28,00 kroner.

Meltwater meldte i morges at deres årlige gjentagende inntekter (ARR) vokste med 20 prosent i første kvartal 2022 på årsbasis, til 453 millioner dollar. Aksjen faller imidlertid 2,34 prosent til 12,94 kroner.

Opptur

Kjell Inge Røkke-dominerte Philly Shipyard meldte mandag at de nå skal bygge også det siste av fem nye opplæringsskip for amerikanske myndigheter.

Verdien av kontraktstildelingen estimeres til 300 millioner dollar – drøyt 2,6 milliarder kroner, og nyheten sender aksjen opp 3,76 prosent til 58,00 kroner.

Ellers stiger John Fredriksens Golden Ocean voldsomme 10,59 prosent til 115,35 kroner, etter at aksjen steg markant i USA i påsken. Tor Olav Trøims Borr Drilling klatrer 4,66 prosent til 38,62 kroner.

Kongsberg Gruppen klatrer 3,70 prosent til 403,80 kroner, mens Norsk Hydro er opp 2,93 prosent til 92,64kroner, som dagens nest mest omsatte aksje.

Salatprodusenten Kalera meldte i påsken at de har sikret finansiering på 30 millioner dollar, tilsvarende cirka 264 millioner kroner, for sine aktiviteter i USA. Aksjen stiger 4,07 prosent til 4,99 kroner.