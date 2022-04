Første handelsdag etter påske fortsetter fallet. Ved lunsj står hovedindeksen i 1.274,00, 0,8 prosent ned fra åpning.

Brent-oljen omsettes for 111,89 dollar pr. fat, mens WTI-oljen går for 107,27 dollar.

Equinor faller 1,4 prosent til 338,15 kroner og Aker BP faller 0,3 prosent til 359,80 kroner. Vår Energi stiger 1,6 prosent til 40,37 kroner. Oljemyggen InterOil Exploration and Production 4,5 prosent til 2,57 kroner. Seismikkselskapet PGS stiger 12,4 prosent til 3,68 kroner.

Ifølge TDN Direkt er prisene støttet av den økende muligheten for et EU-omfattende forbud mot russisk oljeimport, mens den negative effekten på prisene fra frigjøringen av oljereserver nå stort sett har blitt priset inn.

– Gitt den offentlige opinionen er det sannsynlig at EU vil vedta et innfasingsforbud mot russisk olje, og denne tanken alene burde være en tilstrekkelig katalysator for at dippene i oljeprisene vil bli kjøpt, sier Stephen Innes i SPI, ifølge nyhetsbyrået

Hydrogenselskapet Hynion skøyt opp over 15 prosent ved lunsjtid. Aksjen er i skrivende stund opp 7,6 prosent til 1,9 kroner. På motsatt side finner vi hydrogenprodusenten Everfuel, som faller 16,7 prosent til 76,6 kroner.

Lifecare stiger 6,7 prosent til 3,7 kroner. Aksjen har siden starten av april steget over 100 prosent.

Zwipe stiger 11,2 prosent til 22,35 kroner. Selskapet meldte torsdag at de har inngått et samarbeid med LEGIC Identsystems, en av de ledende ekspertene på ende-til-ende-sikkerhet for smarttelefoner og smartkort, ifølge TDN.

Flere shipping-aksjer stiger. Tørrlastrederiet Golden Ocean fosser frem på børs og har det seneste året gitt en total avkastning på 128 prosent. Siden nyttår har verdiene økt med 55,6 prosent. Aksjen stiger 10,1 prosent til 114,80 kroner.

Videre stiger Jinhui Shipping and Transportation, Western Bulk Charting og Belships henholdsvis 7,6, 7,0 og 4,7 prosent.

Røkke-dominerte Philly Shipyard stiger 3,8 prosent til 58,00 kroner. Mandag meldte selskapet at de skal bygge det siste av fem nye opplæringsskipene for amerikanske myndigheter.

Proximar Seafood har inngått en såkalt market making-avtale med SpareBank 1 Markets. Aksjen stiger 12,0 prosent til 9,50 kroner.

Cleantech-aksjen Pryme kollapser 20,7 prosent til 17,05 kroner. Selskapet har i løpet av det siste året mistet over 75 prosent av markedsverdien sin. Nordea har kursmål på 85 kroner.

Questerre faller 14,9 prosent til 1,59 kroner. Myndigheter i Quebec vedtok for en uke siden en lov for å avslutte petroleumsleting og -produksjon.

Bergen Carbon Solutions faller 4,3 prosent til 48,70 kroner. Selskapet meldte lørdag at et luftfilter mellom et container-laboratorium og en produksjonshall er feilmontert, noe som kan ha ført til at potensielt skadelig støv kan ha påvirket åtte arbeidere.

Autostore faller 4,5 prosent til 24,83 kroner. Sparebank 1 Markets kutter kursmålet fra 45 til 28 kroner. Det tilsvarer en reduksjon i kursmålet på rundt 38 prosent.