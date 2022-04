Tall om amerikansk boligbygging viser en månedlig oppgang på 0,3 prosent til en sesongjustert årlig takt på 1,793 millioner boliger, litt under konsensus på 1,745 millioner boliger, ifølge TDN. Videre viser tall over nyboligbygingstillatelser en økning på 0,4 prosent til 1,873 millioner, over konsensus på 1,825 millioner.

Resultatsesongen er i gang for fullt

Flere store selskaper har publisert tall for første kvartal:

Netgear publiserte mandag skuffende kvartalstall, ifølge Marketwatch. Aksjen faller 8,1 prosent til 21,28 dollar.

Johnson & Johnson nedjusterer forventningene for 2022. Aksjen stiger 3,4 prosent til 183,77 dollar.

Lockheed Martin slo estimatene for første kvartal. Aksjen stiger 0,4 prosent til 469,29 kroner.

Halliburton la frem kvartalstall som var i tråd med forventningene. Aksjen faller 0,6 prosent til 41,88 kroner.

Netflix legger frem kvartalstall i kveld. Flere store meglerhus er optimistiske over selskapets langtidspotensiale, ifølge Barrons.

Tesla legger frem tall i morgen. Barrons mener investorer bør forberede seg på å bli skuffet.

Twitter har vært mye i søkelyset den siste tiden. Elon Musk bød i forrige uke 43 milliarder dollar for selskapet, tilsvarende 54,20 dollar pr. aksje. Personer med kjennskap til saken opplyser nå til Wall Street Journal at Apollo Global Management, et av verdens største private equity-selskaper, vurderer å delta i et bud. Aksjen faller 2,3 prosent til 47,33 kroner.

WeWork stiger 2,5 prosent til 6,1 dollar, etter en positivt oppgradering av Piper Sandler, ifølge CNBC.