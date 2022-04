Opptur for Røkke og Fredriksen

Første handelsdag etter påske endte med fall. Ved stengetid sto hovedindeksen i 1.279,07, ned 0,3 prosent fra mandag. Brent-oljen falt 4,1 prosent til 108,48 dollar pr. fat, mens WTI-oljen falt 3,2 prosent til 104,75 dollar.

Equinor falt 0,9 prosent til 340,00 kroner, Vår Energi steg 0,6 prosent til 40,00 kroner, og Aker BP steg 0,1 prosent til 361,20 kroner. Seismikkselskapet PGS steg 9,2 prosent til 3,57 kroner.

Zwipe ble tirsdagens vinner med en kursoppgang på 10,5 prosent til 22,20 kroner. Selskapet meldte torsdag at de har inngått et samarbeid med LEGIC Identsystems, en av de ledende ekspertene på ende-til-ende-sikkerhet for smarttelefoner og smartkort, ifølge TDN.

Tirsdag ble også en god dag for både Røkke og Fredriksen. Fredriksens Golden Ocean har steget over 50 prosent siden starten av året, og fortsatte tirsdagen med en økning på 10,2 prosent til 114,90 kroner. Røkkes Philly Shipyard meldte mandag om en ny milliardavtale med amerikanske myndigheter, og steg tirsdag 5,6 prosent til 59,00 kroner.

Flere shippingselskaper presterte godt; MPCC, Jinhui Shipping and Transportation og Belships steg henholdsvis 5,4, 7,9 og 3,2 prosent.

Pareto Securities venter at lakseprisen vil nå enda en rekord denne uken, skriver TDN. Hovedårsaken bak de sterke prisene er den begrensede slakting i påsken, som igjen har ledet til svært tynne volumer i spotmarkedet. Proximar Seafood, Ice Fish Farm, Grieg Seafood og Salmar steg henholdsvis 8,1, 5,1, 4,5 og 4,9 prosent.

Solstad Offshore ble tildelt flere nye kontrakter, som samlet vil gi utnyttelse på 850 dager og inntekter på 230 millioner kroner. Aksjen steg 3,8 prosent til 17,58 kroner.

Cleantech-aksjen Pryme falt 17,4 prosent til 18,40 kroner, og har nå mistet nesten 75 prosent av markedsverdien sin på et år. Nordea har kursmål på 85 kroner.

Questerre falt 12,2 prosent til 1,64 kroner. Myndigheter i Quebec vedtok for en uke siden en lov for å avslutte petroleumsleting og -produksjon.

Adevinta falt 11,7 prosent til 70,55 kroner, etter at Bank of America Merrill Lynch kom med en slakt-analyse som inneholdt 13 grunner til å selge aksjen.