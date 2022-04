Børsopptur i Asia

I Japan stiger Nikkei 0,66 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,75 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,21 prosent, mens Hang Seng i Hongkong derimot klatrer 0,82 prosent, og Kospi i Sør-Korea styrkes 0,07 prosent.

Sensex i India stiger 0,94 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,22 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,70 prosent.

Rentedom

Kina holdt onsdag sin ettårige styringsrente (LPR) uendret på 3,7 prosent, og holdt også fast ved den femårige LPR-renten på 4,6 prosent.

Ifølge CNBC forventet majoriteten av analytikere et rentekutt denne måneden.

Investorene er nå ifølge nettstedet også på jakt etter tegn på politisk støtte fra kinesiske myndigheter mens fastlands-Kina fortsetter kampen mot det verste Covid-utbruddet siden starten av pandemien i 2020.

Eva Lee ved UBS Global Wealth Management påpeker overfor CNBC at Kinas vekstrate er ventet å bli svak i andre kvartal, men at myndighetene trolig vil ta grep for å sikre tilstrekkelig likviditet i systemet.