Netflix stuper 30 prosent på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent og står i 13.642,02 poeng mens Dow Jones står i 35.193,34 poeng etter en oppgang på 0,8 prosent. S&P 500 stiger 0,5 prosent til 4.482,93 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,90 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 5,6 prosent til 20,18.

«Flere enkeltselskaper var i fokus i går grunnet tallslipp, deriblant Netflix og IBM. Førstnevnte falt hele 25 prosent i etterhandelen, da tallene for 1. kvartal kom inn “milevis” unna markedets forventninger. Strømmegiganten, som har steget til uante høyder de siste 10-15 årene, opplevde kundeflukt i forrige kvartal», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Onsdag faller Netflix-aksjen 30 prosent i åpningsminuttene. Det tilsvarer et verdifall på 410 milliarder kroner. Det stygge fallet i Netflix bidrar til å senke Warner og Disney med henholdsvis 4,7 prosent og 4,3 prosent.

Både Procter & Gamble og Baker Hughes har presentert sine kvartalstall. Førstnevnte stiger 0,8 prosent mens sistnevnte faller 3,1 prosent. Tesla er blant selskapene som legger frem sine kvartalstall etter børsens stengetid onsdag. Aksjen stiger 0,5 prosent.

IMF senket tirsdag sine globale vekstanslag betydelig på grunn av Ukraina-krigen. Situasjonen blir ikke bedre av at de fleste land fortsatt hadde mye å ta igjen etter pandemien da krigen brøt ut, eller av at Kina nå de facto er nedstengt i forsøk på å kvele omicron-smitten.