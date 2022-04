- - - - -

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,1 prosent før den sluttet på 1.280,83 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 107,07 dollar, ned 0,2 prosent. Equinor falt 0,8 prosent til 337,20 kroner mens Aker BP gikk ned 0,9 prosent til 358,10 kroner.

Profilerte aksjer som Kahoot, Nel og REC Silicon gikk opp henholdsvis 6,3 prosent, 5,5 prosent og 3,3 prosent.

ABG Sundal Collier har oppgradert sin anbefaling på seismikkselskapet Magseis Fairfield til kjøp, samtidig som meglerhuset hever kursmålet fra 4,5 til 9,00 kroner.

«Utsiktene for Magseis er klart forbedret på bakgrunn av generelt bedre markedsutsikter med høyere olje- og gasspriser», skriver ABG-analytikerne John Olaisen og Haakon Amundsen i analysen. Aksjen gikk opp 8,9 prosent til 6,61 kroner.

Tirsdag steg Golden Ocean over ti prosent, og toppsjef Ulrik Uhrenfeldt Andersen sa i et intervju med Finansavisen at den amerikanske investorinteressen har økt betydelig. Onsdag klatret aksjen ytterligere 1,7 prosent til 116,80 kroner.

Norwegian Energy Company produserte rundt 28.500 fat oljeekvivalenter pr. dag i første kvartal 2022. Selskapet har tidligere guidet en produksjon i 2022 på 23.500-25.500 fat oljeekvivalenter pr. dag. Aksjen gikk opp 0,3 prosent til 344 kroner.

I årets første kvartal hadde Okea driftsinntekter på 1,51 milliarder kroner, mot 1,73 milliarder i fjerde kvartal 2021. Selskapet hadde i perioden en nettoproduksjon på 14.908 fat oljeekvivalenter pr. dag, mot 16.038 fat oljeekvivalenter pr. dag i forrige kvartal. Aksjen falt 8,5 prosent til 36,60 kroner.

Proximar Seafood har inngått en distributøravtale for Japan med Marubeni Corporation. Aksjen klatret 3,6 prosent til 9,50 kroner.

Solselskapet Norsk Solar har kommet med en positiv guiding, og tar sikte på å bli den ledende selvstendige energiprodusenten i utviklingsmarkeder. Det sendte aksjen opp 33,3 prosent til 6,04 kroner.

ADS Maritime Holding tegnet tirsdag ettermiddag en andel på 20 prosent i en innleid VLCC som skal driftes av Navig8s VL8-pool. Aksjen gikk opp 10,6 prosent til 1,57 kroner.