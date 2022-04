Netflix var onsdagens store børstaper i New York. Ved firetiden var kursen ned med utrolige 35 prosent, som følge av at strømmegiganten tapte 200.000 abonnenter i første kvartal. På forhånd hadde ledelsen ventet en økning på 2,5 millioner. Skuffelsen skyldes delvis at dagens høye inflasjon tvinger husholdningene til å redusere kostnader knyttet til lite nødvendige varer og tjenester. En konsekvens er at Netflix nå vurderer nå å lansere en reklamefinansiert versjon. Tre andre strømmeleverandører – Walt Disney, Warner Brothers Discovery og Roku – fikk kursfall på 5-8 prosent.

Dagligvarekjempen Procter & Gamble gjorde det derimot bra. Aksjekursen steg med godt over 2 prosent, etter at konsernet la frem overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for første kvartal. På årsbasis steg omsetningen mer enn noen gang på to tiår, som følge av inflasjon og høy etterspørsel. Procter & Gamble hevet dessuten sin inntektsprognose for hele året.

Baker Hughes-aksjen var onsdag ettermiddag ned med mer enn 9 prosent. Det amerikanske oljeserviceselskapet meldte at både inntektene og inntjeningen ble lavere enn analytikernes konsensusestimat som følge av et volatilt forretningsmiljø.

Også IBM var i nyhetene. Her ble resultatet 1,40 dollar per aksje, mens meglerhusene hadde ventet 1,38 dollar. Også topplinjen overrasket positivt, delvis grunnet et solid salg av skybaserte løsninger. Aksjekursen var ved firetiden opp med nesten 5 prosent.

I Europa ble Credit Suisse-aksjen nesten 2 prosent mindre verdt. Det sveitsiske finanskonsernet varslet at økte avsetninger for juridiske kostnader ga et underskudd i første kvartal.

Heineken hadde mer vind i seilene, med et kursløft på rundt 4 prosent. Verdens største bryggeri opplyste at ølsalget i første kvartal ble høyere enn ventet.