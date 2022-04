Investorer fikk virkelig kjenne dagens bevegelser på lommeboken. To av de toneangivende indeksene på børsene i New York falt, mens en steg.

Dow Jones steg 0,7 prosent til 35.162,01. S&P 500 falt 0,1 prosent til 4.459,40, mens den teknologiske Nasdaq falt 1,2 prosent til 13.453,07.

Den tiårige statsobligasjonsrenten falt til 2,8 prosent, mens Vix-indeksen falt 3,7 prosent til 20,68.

Bevegelser

Twitter steg 1,2 prosent til 46,71 dollar. Selskapet har vært mye omtalt den siste uken, etter at det ble kjent at Tesla-sjef Elon Musk vil kjøpe selskapet . Som en respons innførte styret i Twitter en såkalt «giftpille» for å forhindre oppkjøpet .

«Elon Musks forsøk på å overta Twitter er dårlig nytt for konkurranse, innovasjon og ytringsfrihet», skriver professor Tor W. Andreassen .

Dagens store begivenhet på New York-børsen var Netflix. A ksjekursen kollapset fullstendig etter at selskapet publiserte sine kvartalstall tirsdag kveld .

Aksjen falt 35,1 prosent til 226,19 dollar, den laveste kursen siden 2018.



Netflix var ikke den eneste strømmetjenesten som falt på børs. Discovery falt 6,0 prosent, Disney falt 5,6 prosent, Paramount falt 8,6 prosent og Roku falt 6,2 prosent. Den svenske musikkstrømmetjenesten Spotify falt 10,9 prosent.

IBM la frem kvartalstall tirsdag kveld, som slo forventningene . Aksjen steg 7,1 prosent til 138,32 dollar.

Fredriksen-dominerte Golden Ocean falt 0,3 prosent til 13,46 dollar. Sistnevnte har begynt å tiltrekke seg stor interesse fra amerikanske investorer .

Flere selskaper som publiserer kvartalstall torsdag, deriblant Snap , AT&T , American Airlines og Union Pacific .



Olje

Brent-oljen var opp 0,3 prosent til 107,56 dollar ved stengetid. WTI-oljen holdte seg uendret på 102,56 dollar.