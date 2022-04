Han anslår at dagratene for capesize-skip vil snitte 26.300 dollar i år, stigende til 30.000 dollar dagen i 2023.

2020 Bulkers er blant flere Tor Olav Trøim-relaterte aksjer i medvind, og denne fortsetter så langt torsdag med rundt 4 prosent oppgang.

Carl Frederick Bjerke i Arctic Securities tror på en ny vår for XXL, og har oppgradert aksjen fra hold til kjøp. Aksjen stiger over 7 prosent torsdag.

På den positive siden merker vi oss også Yara og REC Silicon som stiger rundt 2 prosent, og Nordic Semiconductor gjør det samme etter at Nordea Markets har kommet med ny analyse.

Blant negative tungvektere utmerker Nel seg negativt ved å falle nærmere 2 prosent.

Nordic Semiconductor legger frem tallene sine for første kvartal 28. april og Nordea Markets sabler kursmålet i forkant av presentasjonen. Kursmålet senkes med 30 prosent fra 375 kroner til 260 kroner, men kjøpsanbefalingen opprettholdes.

Sprek fiskeduo

Høyt på vinnerlisten finner vi The Kingfish Company, som stiger over 14 prosent etter sin oppdatering for første kvartal der omsetningen mer enn doblet seg fra samme periode i fjor.

Patientsky markerer seg med over 8 prosent oppgang til 3,00 kroner etter at Arctic Securities har tatt opp dekning med kjøpsanbefaling og kursmål 4,50 kroner.

Clean Seas Seafood stiger over 10 prosent etter sin tredjekvartalsrapport som viste 38 prosent topplinjevekst fra samme periode i fjor.

Norsk Solar steg kraftig onsdag etter store vekstplaner og positiv guiding, og utviklingen så lenge ut til å fortsette torsdag. Men i ettermiddag er aksjen ned drøye prosenten.

Høyt på taperlisten finner vi Zwipe, som trekker ned over 7 prosent. Enda mer faller Pryme, som trekker ned over 8 prosent til 17 kroner. Til sammenligning ligger Nordea Markets inne med kursmål 85 kroner, og meglerhuset ser dermed for seg en femdobling fra dagens nivåer.

Etter å ha skutt i været på nyåret i fjor, har det vært blodrødt på børs for selskaper som skal gjøre plast om til oljeprodukter. Hittil i 2022 har Pryme halvert seg, mens Quantafuel er ned med 45 prosent.