Det ligger an til Tesla-rally på New York-børsen

Futures indikerer at det går mot en positiv start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones vil åpne opp 0,6 prosent, at S&P 500 vil stige 0,8 prosent og at Nasdaq starter dagen med en oppgang på 1,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,87 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 6,8 prosent til 19,92.

Onsdag kveld ble det kjent at Tesla knuste forventningene på både topp- og bunnlinje. Selskapet tjente 3,22 dollar pr. aksje av en omsetning på 18,76 milliarder dollar. Konsensus var på 2,26 dollar pr. aksje, og 17,80 milliarder dollar i omsetning, ifølge CNBC. Aksjen stiger 7,3 prosent i førhandelen.

Dette er den siste uken før den amerikanske sentralbanken går inn i stilleperioden frem mot rentemøtet i mai.

«I dag skal vi følge spesielt med på uttalelsene fra sentralbanksjefen selv, som skal delta i en paneldebatt med Lagarde, men saken for en dobbelheving fra Fed i mai synes nå veldig klar. Rentemarkedet har nå tatt fullt ut høyde for at det blir to doble rentehevinger på rappen (møtene i mai og juni)», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Torsdag slippes følgende makrotall fra USA: