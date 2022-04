Verdien på Tesla økte med 800 milliarder kroner på få sekunder

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,4 prosent og står i 13.637,12 poeng mens Dow Jones står i 35.446,71 poeng etter en oppgang på 0,8 prosent. S&P 500 stiger 0,9 prosent til 4.500,84 poeng.

Tesla

Onsdag kveld ble det kjent at Tesla knuste forventningene på både topp- og bunnlinje. Selskapet tjente 3,22 dollar pr. aksje av en omsetning på 18,76 milliarder dollar. Konsensus var på 2,26 dollar pr. aksje, og 17,80 milliarder dollar i omsetning, ifølge CNBC. Kort tid etter at handelen tok til på Wall Street stiger aksjen 9,2 prosent til 1.067,44 dollar, noe som betyr at verdien på selskapet øker med 794 milliarder kroner.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,85 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,9 prosent til 19,94.

Makro

184.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 16. april, viser nye ukentlige tall fra USAs arbeidsdepartement. Ifølge Trading Economics var det ventet et tall på 180.000. Antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 1.417.000 pr. 9. april. Dette er det laveste nivået siden 21. februar 1970, da antallet var 1.412.000.

Philadelphia Federal Reserve Bank-indeksen kom inn på 17,6 i april, viser tall sluppet torsdag. Her var det ventet en indeks på 21,0.

Fed

Dette er den siste uken før den amerikanske sentralbanken går inn i stilleperioden frem mot rentemøtet i mai.

«I dag skal vi følge spesielt med på uttalelsene fra sentralbanksjefen selv, som skal delta i en paneldebatt med Lagarde, men saken for en dobbelheving fra Fed i mai synes nå veldig klar. Rentemarkedet har nå tatt fullt ut høyde for at det blir to doble rentehevinger på rappen (møtene i mai og juni)», skriver Handelsbanken i en oppdatering.