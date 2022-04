Ny rekord på Oslo Børs

Oslo Børs slet lenge med å finne retning torsdag, men etter et oppsving utover ettermiddagen endte hovedindeksen på 1.285,21 etter 0,34 prosent oppgang.

Dette er ny sluttrekord. Den forrige på 1.283,13 ble satt onsdag før påske. Ny intradag «all-time high» lyder på 1.287,43.

Toneangivende Europa-børser som tyske DAX og franske CAC 40 stiger 1-2 prosent, mens Wall Street har åpnet opp anført av et Tesla-rally utløst av onsdagens knalltall.

Oljeprisene har tatt seg opp utover ettermiddagen, og Brent-oljen stiger 2,1 prosent til 109,02 dollar pr. fat, som er opp fra 107,94 dollar ved stengetid i Oslo onsdag. WTI-oljen legger på seg 2,4 prosent til 104,68 dollar pr. fat.

Oppgangen kommer i kjølvannet av onsdagens overraskende lagertrekk i USA.

Volatiliteten i oljemarkedet ventes å stige fremover. Flere EU-land tar til orde for et russisk importforbud, men finansminister Christian Lindner uttalte torsdag at dette ikke vil skje fra tysk side med det første.

På Oslo Børs falt Equinor 0,65 prosent til 335 kroner. Aker BP og Vår Energi steg henholdsvis 0,5 prosent til 360 kroner og én prosent til 40,20 kroner.

Utløste XXL-rally

Blant de mest omsatte markerte særlig Golden Ocean seg positivt, og steg 3,5 prosent til 120,90 kroner. Arctic-analytiker Lars Bastian Østereng mener at festen i tørrlast ikke er over riktig ennå, trass i Ukraina-krig, inflasjon og pandemi.

Han anslår at dagratene for capesize-skip vil snitte 26.300 dollar i år, stigende til 30.000 dollar dagen i 2023.