Etter en positiv åpning har stemningen dabbet av på Wall Street.

Dow Jones er klokken 18.55 norsk tid ned 0,1 prosent til 35.143,40, mens Nasdaq og S&P 500 faller henholdsvis 0,7 prosent til 13.355,32 og 0,4 prosent til 4.443,01.

På makrofronten torsdag kom jobless claims inn noe over konsensus, mens Philadelphia Fed-indeksen skuffet. De ledende indikatorene steg 0,3 prosent i mars – som ventet.

Nye rentesignaler fra Powell?

Markedet kjenner på spenningen rundt eventuelle nye rentesignaler når Federal Reserve-sjef Jerome Powell opptrer på IMFs debatt om verdensøkonomien. Debatten starter klokken 19.00 norsk tid.

De lange rentene stiger før Powells tale, og den amerikanske «10-åringen» står i 2,94 prosent, nær sitt høyeste nivå siden desember 2018.

Salesforce.com og Chevron er de tyngste Dow-komponentene, begge ned rundt 2,4 prosent.

Tesla er det store lyspunktet i torsdagens handel, og spretter opp over 6 prosent til 1.038,55 dollar etter knalltallene som ble lagt frem etter stengetid onsdag.

Cathie Wood ser mangedobling

Allerede før fremleggelsen av kvartalsrapporten var Cathie Woods Ark Invest ute med en ny Tesla-analyse, og kursmålet på 4.600 dollar innen 2026 signaliserer at investeringsselskapet stadig har ståltroen.

Ark ser dermed en oppside på over 340 prosent fra dagens nivåer. Gjeldende «all-time high» er 1.243,49 dollar, satt tilbake i november.

Kjernen i Arks regnestykke er Teslas potensielle lansering av en såkalt robotaxi-virksomhet, og på en «earnings call» onsdag uttalte toppsjef og gründer Elon Musk at selskapet «sikter mot volumproduksjon in 2024» av et kjøretøy som «svært optimalisert for autonomi, noe som betyr at det ikke vil ha ratt eller pedaler.»

Himmelhøye kursmål innfridd

Ark Invest-analytiker Tasha Keeney hevder overfor CNBC at mer enn halvparten av Teslas markedsverdi kan tilskrives robotaxi-virksomheten.

Ark Innovation, flaggskipet blant Arks børsnoterte fond der Tesla utgjør den største posten, har slitt tungt siden tidlig i fjor, og kritikken har vært høylytt mot selskapets investeringsfilosofi.

Samtidig er det verdt å merke seg at Ark har lansert himmelhøye Tesla-kursmål før – og truffet.

I 2018 flagget Wood overfor CNBC sin tro på at Tesla-kursen én dag ville nå 4.000 dollar, noe som faktisk har inntruffet hensyntatt aksjesplitten (5 for 1) i august 2020.