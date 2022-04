Fed sine varslinger om aggressive renteøkninger bidro til å skape uroligheter på Wall Street torsdag kveld. Etter å ha åpnet i grønt, snudde alle de toneangivende indeksen i rødt i løpet av dagen.

S&P 500 falt 1,47 prosent til 4.393,80

Dow Jones Industrial Average slanket seg 1,05 prosent til 34.792,30

Nasdaq Composite falt 2,07 prosent til 13.174,65

Vix-indeksen har steget over 12 prosent og står i skrivende stund i 22,8.

Torsdag ble det publisert tall som viste at færre amerikanere er på trygd nå enn på over 52 år. Inflasjonen er fortsatt høy og har den siste tiden ligget på rundt 8,5 prosent. Sentralbanken har varslet grep for å kjøle ned økonomien.

Torsdag antydet den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell at sentralbankens styringsrente kan bli økt med 0,5 prosentpoeng allerede i mai. Det kan bli en av de mest aggressive rentehevingene på over 40 år.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er i skrivende stund på 2,896 prosent.

Spår Tesla-mangedobling

Cathie Wood fra Ark har blitt kjent for sine meninger om verdsettelsen til Tesla-aksjen. Allerede før fremleggelsen av kvartalsrapporten var Cathie Woods Ark Invest ute med en ny Tesla-analyse. Kursmålet hennes er på 4.600 dollar innen 2026 og signaliserer at investeringsselskapetet Ark stadig har ståltroen.

Ark øyner dermed en oppside på over 340 prosent fra dagens nivåer.

Wood vektlegger Teslas potensielle lansering av en såkalt robotaxi-virksomhet, og på en «earnings call» onsdag uttalte toppsjef og gründer Elon Musk at selskapet «sikter mot volumproduksjon in 2024» av et kjøretøy som «svært optimalisert for autonomi, noe som betyr at det ikke vil ha ratt eller pedaler.»

Tesla-aksjen steg 3,24 prosent torsdag.

Netflix, som falt 35 prosent onsdag grunnet skuffene abonnementstall, fortsatte fallet torsdag. Strømmegiganten har vært en av aksjene som har ridd på en kontinuerlig opptur siden hele verden stengte ned. Nå opplever de vekstproblemer og da vil markedet endre måten de priser selskapet på i følge Robert Næss. Aksjen endte ned 3,47 prosent torsdag.