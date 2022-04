Norwegian utmerker seg på den positive siden med over 2 prosent oppgang, mens Orkla og Elkem stiger mer forsiktig – sistnevnte etter at DNB Markets har høynet kursmålet fra 40 til 50 kroner. Aksjen står fredag morgen i 44 kroner.

Cathie Woods techfond Ark Invest er ute med en ny Tesla-analyse der hun skriver at aksjen skal stå i 4.600 dollar innen 2026. Det er 340 prosent over dagens kurs.

Europris eks. utbytte

Europris topper taperlisten med et fall på over 7 prosent, men det er fordi aksjen i dag går eksklusive utbytte på 4 kroner.

Borr Drilling og Hexagon Purus faller rundt 6 prosent. Tidligere denne uken omtalte vi at aksjeposten Hexagon Composites har i Hexagon Purus var høyere priset enn selskapet selv.

– Kjøp Composites fremfor Purus, sa SpareBank 1-analytiker Thomas Dowling Næss.

Hexagon Composites faller for øvrig drøyt 2 prosent så langt fredag.

Atlantic Sapphire la etter stengetid torsdag frem sin årsrapport for 2021, og markedet reagerer med å sende aksjen ned nesten 4 prosent.

Rapporten viste et milliardtap for fjoråret . Pareto Securities skriver ifølge TDN Direkt i en oppdatering at resultatet er negativt påvirket av en nedskriving på 32 millioner dollar av den danske virksomheten. Forsikringssaken etter brannen i september i fjor er ennå ikke avgjort.

Kreftaksje i vinden

Øverst på vinnerlisten finner vil Elliptic Labs, som spretter opp over 12 prosent etter å ha varslet en betydelig utvidelse av Lenovo-avtalen.

Nærmest kommer Bjørn Rune Gjelsten-dominerte Ultimovacs, som stiger 6,7 prosent etter godkjennelse av USA-patent på kombinasjoner av vaksinesjekkpunkthemmere for å behandle kreft.

Cambi stiger nesten 6 prosent etter at Eirik Fadnes er forfremmet til konsernsjef.

Aller mest stiger dagens børsdebutant Waste Plastic Upcycling, det vil si med 20 prosent fra introduksjonskursen på 15 kroner. Dog er aksjen handlet kun seks ganger.

Oljeprisen ned

Oljeprisene har trukket noe nedover siden Oslo Børs stengte torsdag.

Frontkontrakten for Brent-oljen står i 107 dollar pr. fat, ned 1,2 prosent så langt i dagens handel og ned fra rundt 108,50 dollar ved stengetid i går.

WTI-oljen faller 1,2 prosent til 102,55 dollar pr. fat.

S&P Platts noterer seg ifølge TDN Direkt at fundamentale forhold peker mot ytterligere oppside i oljeprisen , og drar frem Ukraina-krigen der ingen ende er i sikte og EU-land som planlegger å fase ut russisk olje. Dog har Tyskland ikke slike planer med det første.

Equinor faller 2,1 prosent, Aker BP 2,3 prosent og Vår Energi 0,5 prosent.