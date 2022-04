Yara faller nesten 4 prosent, til tross for at både Carnegie og DNB Markets har høynet kursmål og gjentar sine kjøpsanbefalinger.

Nel trekker ned over 3 prosent til 15,19 kroner etter at Fearnley Securities har senket kursmålet fra 17 til 10 kroner.

Entra faller mindre enn markedet for øvrig, nærmere bestemt 0,9 prosent etter å ha tredoblet resultatet i tredje kvartal grunnet oppskrivninger på 2,8 milliarder kroner.

På den positive siden letter Norwegian drøye 2 prosent, mens Orkla og SalMar også trekker noe opp.

Smell for fiskeduo

Europris figurerer høyt på taperlisten med et fall på over 6 prosent, hovedsakelig fordi aksjen fredag går eksklusive utbytte på 4 kroner.

Aller mest faller Arctic Bioscience, det vil si nærmere 8 prosent, dagen etter at styremedlem Jan Endre Vartdal økte sin eksponering i selskapet som utvikler legemidler og produserer kosttilskudd basert på silderognolje.

Atlantic Sapphire la etter stengetid torsdag frem sin årsrapport for 2021, og markedet reagerer med å sende aksjen ned nesten 5 prosent.

Rapporten viste et milliardtap for fjoråret . Pareto Securities skriver ifølge TDN Direkt i en oppdatering at resultatet er negativt påvirket av en nedskriving på 32 millioner dollar av den danske virksomheten. Forsikringssaken etter brannen i september i fjor er ennå ikke avgjort.

Gullgraver i vinden

I øverste sjikt av vinnerlisten finner vi Akobo Minerals, som spretter opp over 15 prosent på meldingen om et enda høyere potensial for gullproduksjon med høye marginer for sin Segele-forekomst.

Det danske plastgjenvinningsselskapet Waste Plastic Upcycling debuterer fredag med å stige hele 20 prosent fra introduksjonskursen på 15 kroner, dog på beskjedent volum.

Elliptic Labs stiger 7 prosent etter å ha varslet en betydelig utvidelse av Lenovo-avtalen, mens Zenith Energy avanserer nesten 5 prosent på produksjonsoppdatering.

Bjørn Rune Gjelsten-dominerte Ultimovacs stiger over 3 prosent etter godkjennelse av USA-patent på kombinasjoner av vaksinesjekkpunkthemmere for å behandle kreft.