Aksjene faller på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen er Nasdaq-indeksen tilnærmet uforandret mens Dow Jones står i 34.600,14 poeng etter en nedgang på 0,6 prosent. S&P 500 faller 0,3 prosent til 4.380,11 poeng.

Schlumberger og American Express har presentert sine kvartalstall og faller henholdsvis 1,7 prosent og 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,93 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,4 prosent til 23,44.

Fed

«USAs sentralbanksjef skremte investorene i går da han hintet om en dobbel rentehevning på neste rentemøte. Den historisk høye inflasjonen (40 års høy) har blitt en bekymring for sentralbanken som nå vil gjøre det de kan for å temme denne ved å heve rentene fremover», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Nordea Markets understreker at selv de mer forsiktige medlemmene av de pengepolitiske komiteene i Fed og ECB nå argumenterer for en raskere renteoppgang, og markedets prising innebærer en historisk rask tilstramming.

«Inflasjonen vil være høyere enn sentralbankenes mål lenge, men vi ser tegn til at inflasjonstoppen er passert», skriver Nordea i en rapport.