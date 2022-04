Yara endte dagen med et fall på 3,8 prosent til 474,30 kroner, til tross for at både Carnegie og DNB Markets høynet sine kursmål og gjentok sine kjøpsanbefalinger.

Nel falt 3,0 prosent til 15,23 kroner, etter at Fearnley Securities senket kursmålet fra 17 til 10 kroner.

Entra endte ned 1,4 prosent til 172,60 kroner, etter å ha skrevet opp investeringseiendommer med 2,8 milliarder kroner og tredoblet resultatet i tredje kvartal.

Vi er tilbake på luften og oppsummerer ukens viktigste hendelser. Trygve påpeker hvordan den amerikanske sentralbanksjefens rentenyhet sendte bølger gjennom aksjemarkedet. Mer om det, Netflix-fallet, børsens nyeste aksje og helgens bilstoff i Motor kan du høre mer om her. 22.04.2022

Flere vinnere og tapere

BW Energy meldte fredag at selskapet har besluttet å fortsette med Maromba-utbyggingsprosjektet offshore i Brasil og har nå signert en avtale om å kjøpe FPSO Polvo fra BW Offshore for et samlet vederlag på 50 millioner dollar.

BW Energy vil gi ytterligere informasjon om Maromba-utviklingsplanen i forbindelse med fremleggelsen av resultat for første kvartal 2022, den 27. mai, noe Pareto Securities tror vil trolig lede til positive estimatrevideringer.

«I tillegg bør den fastere tidslinjen løfte markedsverdien av eiendelen som for øyeblikket er nær null, etter vår mening, til tross for likhetene med Dussafu-utviklingen som har vist seg å være en enorm suksess for BW Energi. I tillegg til positiv fremdrift på Maromba-feltet, forventer vi fremgang og første olje i Hibiscus & Ruche-feltet rundt årsslutt. Aksjen har ligget bak andre sammenlignbare selskaper og vi tror at dette skaper et attraktivt inngangspunkt», heter i oppdateringen fra meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

BW Energy endte opp 0,5 prosent til 28,90 kroner fredag.

Arctic Bioscience falt 2,2 prosent til 17 kroner, dagen etter at styremedlem Jan Endre Vartdal økte sin eksponering i selskapet som utvikler legemidler og produserer kosttilskudd basert på silderognolje.

Atlantic Sapphire la frem årsrapporten for 2021 etter stengetid torsdag, og markedet reagerte med å sende aksjen ned 2,0 prosent til 29,40 kroner fredag.

Rapporten viste et milliardtap for fjoråret . Pareto Securities skrev ifølge TDN Direkt i en oppdatering at resultatet var negativt påvirket av en nedskriving på 32 millioner dollar av den danske virksomheten. Forsikringssaken etter brannen i september i fjor er ennå ikke avgjort.

Elliptic Labs steg 7,7 prosent til 21,15 kroner, etter å ha varslet om en betydelig utvidelse av Lenovo-avtalen, mens Zenith Energy avanserte nesten 5 prosent på produksjonsoppdatering.

Bjørn Rune Gjelsten-dominerte Ultimovacs steg 2,3 prosent til 83,50 kroner, etter godkjennelse av USA-patent på kombinasjoner av vaksinesjekkpunkthemmere i kreftbehandling.