Dow Jones: Verste dagen siden 2020

Fredagen på Wall Street var preget av frykt etter sentralbanksjef Jerome Powell i USA talte til IMF-panelet. Powell uttalte på møtet at å senke inflasjonen er "absolutt essensielt" og at en renteheving på 50 basispoeng er å forvente i mai.

De tre hovedindeksene endte i minus fredag:

Industriindeksen Dow Jones ble dagens taper og falt 2,8 prosent til 33,823.26.

Den brede S&P 500-indeksen falt med 2,42 prosent til 4,287.45.

Teknologiindeksen Nasdaq falt med 2,15 prosent til 12,891.88.

Volatilitetsindeksen Vix steg 18,47 prosent til 26,87.

Olje

Oljeprisen falt intradag, og ved stengetid på Wall Street var oljeprisen (brent spot) ned 2,16 prosent til 106,04 dollar pr. fat. Samtidig er WTI-oljen ned 1,99 prosent til 101,72 dollar pr. fat.

Bevegelser

På Dow Jones var det et bredt fall der nettverksoperatøren Verizon falt mest med en nedgang på 5,7 prosent etter at det rapporterte et tap på 36.000 månedlige brukere i første kvartal i år. Skoprodusenten Nike falt også 4,72 prosent.

Teknologigigantene bidro også til bredt fall. Flere tungvektere endte med nedgang, deriblant Microsoft som falt 1,74 prosent og Apple som var ned 1,75 prosent. Amazon falt 2,28 prosent og Facebook-eier Meta var ned 1,4 prosent.

Klesskjeden GAP falt 18,3 prosent etter at selskapet annonserte at adm. direktør Nancy Green i deres tidligere "Old Navy"-divisjon vil forlate selskapet denne uka. Videre kuttet selskapet også guidingen for regnskapsåret 2022.

Krypto

Ved handelsslutt på Wall Street hadde Bitcoin falt med 1,82 prosent. Med det handles nå en bitcoin for 39.491 dollar pr. coin.

Av de andre store kryptovalutaene endte Ethereum opp med 0,17 prosent, mens XRP er ned med 2,8 prosent.