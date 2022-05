Børsen stuper – analytiker spår likevel rekordår

Oslo Børs åpnet rett ned mandag morgen og ved lunsjtider har fallet tiltatt. Hovedindeksen er ned 3,37 prosent til 1.221,51. Det er omsatt aksjer for 2,7 milliarder kroner.

– Vi er der nå. Det blir en smell. Luftslott og fremtidige inntekter er ikke bra hvis og når markedene skal ned 20 prosent, skriver Trygve Hegnar på lederplass.



Uken forventes også å bli preget av at kvartalssesongen svinges i gang for alvor onsdag og torsdag.

Samtidig er det i markedene økte bekymringer rundt smittesituasjonen som utspiller seg i Kina. Myndighetene i Beijing advarte i helgen om at covid har spredt seg uoppdaget i byen, og at flere tilfeller trolig vil bli funnet under testing.

DNB Markets noterer at jo lengre Kina holder seg til nulltoleransen, jo lengre vil industrien lide av nye flaskehalser, ifølge TDN Direkt.

Kan meglerbransjen ha passert «peak earnings», en dårlig vinter for XXL og nye regnestykker på laks. Det er mandag 25. april og dette er de viktigste oppdateringene fra meglerhusene.

Rødt

Blant de mest omsatte aksjene i dag er det rødt så langt øyet kan se, med unntak av én aksje.

Fearnley Securities-analytiker Nils Thommesen mener at 2022 ligger an til å bli et rekordår for oppdretterne på Oslo Børs, og ser seg nødt til å høyne kursmålene betydelig.

– 2022 har utviklet seg sterkere enn hva vi kunne forestille oss, sier analytikerne i en fersk rapport kalt Record breaking year in the making.



John Fredriksens Golden Ocean er ned 6,25 prosent. Aksjen har steget markant de siste månedene, og er opp over 40 prosent siden nyttår.

Tor Olav Trøims Borr Drilling svekkes 10,41 prosent, men er fortsatt opp over 80 prosent siden årsskiftet.