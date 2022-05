Elon Musk sender Twitter til værs

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,7 prosent og står i 12.752,19 poeng mens Dow Jones står i 33.534,68 poeng etter en nedgang på 0,8 prosent. S&P 500 faller 0,8 prosent til 4.237,34 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,81 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 4,6 prosent til 29,52.

Twitter

Twitter er i samtaler med Elon Musk om et salg av selskapet. Partene møttes søndag for å diskutere Musks oppkjøpstilbud og fremgangen skal faktisk være så god at Twitter-styret er i ferd med å nå en avtale med Musk allerede mandag, melder Bloomberg.

Dokumentasjon sendt inn til det amerikanske finanstilsynet SEC viser at Morgan Stanley og andre finansinstitusjoner stiller med omkring 25,5 milliarder dollar i lånefinansiering, mens Tesla-sjefen selv stiller med 21 milliarder dollar i egenkapital. Musk eier nå drøye 9 prosent av Twitter. Aksjen stiger 3,9 prosent til 50,85 dollar i åpningsminuttene.

– Det kan bli tøft

Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities mener rapporteringssesongen vi nå går inn i blir veldig viktig for å bekrefte god inntjening hos de børsnoterte selskapene.

«Om det blir skuffelser – da blir det nok tøft for markedet», skriver Slyngstadli i en kommentar.

En volatil uke?

Roger Berntsen i Nordnet registrerer en lavere risikoappetitt blant investorene i april grunnet skyhøy inflasjon, stigende renter, geopolitisk uro (krigen i Ukraina), samt skuffende resultater fra enkelte selskaper.

«Denne uken slipper flere av de store gigantene på Wall Street sine tall for Q1, deriblant; Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) og Meta (Facebook). Med andre ord ligger det an til å bli nok en volatil uke», skriver Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.