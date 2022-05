Equinor falt 4,2 prosent, mens Aker BP endte ned 5,9 prosent. Vår Energi ble svekket 5,5 prosent. DNO var ned 8,5 prosent. BW Energy meldte mandag morgen om svakere kontantbalanse og lavere produksjon i første kvartal. Aksjen falt 7,1 prosent.

Rødt

Blant de mest omsatte aksjene var det rødt så langt øyet kan se, med unntak av én aksje: REC Silicon. Mer om det senere i saken.

Aker Horizons har gjennom sitt heleide datterselskap Aker Narvik inngått avtale om å etablere et felleskontrollert selskap med Nordkraft for å utvikle tomter for kraftintensiv industri i Nord-Norge. Aksjen falt 6,2 prosent.

Mandag falt XXL -aksjen 6,3 prosent på Oslo Børs, etter at Pareto Securities har sluppet en oppdatering på aksjen som nær halverer forventet markedsverdi på selskapet. I oppdateringen nedgraderer Pareto XXL til hold. Kursmålet kappes nærmest i to, og nedjusteres til 12 kroner fra tidligere 21 kroner.

Beerenberg hever kursmålet på Nel fra 18 til 20 kroner. Det er 38 prosent over mandagens kurs. Aksjen falt 4,9 prosent.

John Fredriksens Golden Ocean falt 10,5 prosent. Aksjen har steget markant de siste månedene, og er opp over 35 prosent siden nyttår. Tor Olav Trøims Borr Drilling falt 13 prosent, men er fortsatt opp over 75 prosent siden årsskiftet.

Norsk Hydro falt 8,5 prosent.

Entra falt 7,1 prosent. DNB-analytiker Simen Mortensen fant en rentebombe langt ned i notene i selskapets regnskap, og slakter nå kursmålet.

Opptur

Blant de mest omsatte aksjene er REC Silicon den eneste som styrkes, med en oppgang på 5,4 prosent.

Sørkoreanske Hanwha Solutions har gitt ut løypemelding til RECs aksjonærer i forkant av den planlagte ekstraordinære generalforsamlingen som avholdes 2. mai. Hovedbudskapet fra Hanwha er at de gjør alt de kan for å få åpnet RECs silisiumfabrikk i Moses Lake i Washington i 2023.

– Hanwha har helt klart store planer for REC, sier Jonas Fremming i SpareBank 1 Markets til Finansavisen.

Fearnley Securities-analytiker Nils Thommesen mener at 2022 ligger an til å bli et rekordår for oppdretterne på Oslo Børs, og ser seg nødt til å høyne kursmålene betydelig.

– 2022 har utviklet seg sterkere enn hva vi kunne forestille oss, sier analytikerne i en fersk rapport kalt Record breaking year in the making.