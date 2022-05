I Asia var mandagens aksjehandel preget av vedvarende coronarestriksjoner, og Shanghai-indeksen stupte mer enn 5 prosent. Børstaperne inkluderte blant annet smarttelefonprodusenten Xiaomi og et par av Kinas største boligbyggere. Et syvdagers snitt for antallet kinesiske coronatilfeller var søndag 21.516, nesten fem ganger høyere enn toppen i 2020.

Kombinasjonen av kinesiske nedstengninger og Feds snakk om drastiske innstramninger bidro også til å svekke råvaremarkedet. I Europa var store produsenter som ArcelorMittal, Anglo American og BP følgelig ned med 5-8 prosent.

Royal Philips-kursen stupte enda mer, hele 12 prosent. Elektronikkselskapet meldte at omsetningen i første kvartal sank med 4 prosent fra samme periode i fjor, basert på sammenlignbare tall. Dessuten krympet driftsmarginen fra 9,5 til 6,5 prosent. Den elendige utviklingen skyldtes problemer i forsyningskjeden og at mange av selskapets respiratormaskiner måtte trekkes tilbake fra markedet. Ledelsen regner med at både topp- og bunnlinjen vil hente seg inn i andre halvår, men advarte at coronarelaterte nedstengninger, Ukraina-krigen, ytterligere utfordringer i forsyningskjeden samt inflasjon kan forhindre at bedringen materialiserer seg.

Det gikk langt bedre med Coca-Cola, som i USA la frem sprudlende tall for årets første tre måneder. Både topp- og bunnlinjen overrasket positivt, og antallet solgte enheter var opp med 8 prosent på et år. I tillegg opprettholdt konsernet sin salgs- og inntjeningsprognose for hele året, til tross for at virksomheten i Russland er stanset. Ved firetiden var aksjekursen noe høyere enn fredagens sluttnotering.

Twitter-aksjen fikk en mer imponerende utvikling. Kursen steg med 4 prosent, som følge av at selskapet angivelig er nær en oppkjøpsavtale med Elon Musk. Dagens aksjonærer er allerede blitt 32 prosent rikere på bare en måned.