Børshopp i Hongkong

Etter gårsdagens kraftige børsnedtur, har stemningen snudd tirsdag.

I Japan stiger Nikkei 0,78 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,45 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,94 prosent, Hang Seng i Hongkong klatrer 1,89 prosent, og Kospi i Sør-Korea er opp 0,52 prosent.

I India styrkes Sensex 1,24 prosent, S&P/ASX 200 i Australia, som mandag var stengt, faller derimot 1,92 prosent. Straits Times i Singapore er ned 0,20 prosent.

Trosser Covid-frykt

Fortsatt er det frykt for en potensiell nedstengning i Beijing, og mandag kveld kunngjorde myndighetene at massetesting vil bli utvidet til ytterligere 10 distrikter.

I et intervju med Financial Times kommenterer Kinas sentralbank at den har lagt merke til de nylige «svingningene» i landets aksjemarkeder, som de mener hovedsakelig er forårsaket av investorsentimentet, melder CNBC.

«For øyeblikket er mitt lands økonomiske fundament godt, potensialet for økonomisk vekst er enormt, og det er gjort betydelige fremskritt i å forebygge og desarmere finansiell risiko», kommenterer People's Bank of China.

«Markedet reagerte negativt på nyhetene om den raske coronaspredningen i Kina, noe som førte til frykt for ytterligere nedstengninger og redusert produksjon», kommentere ANZ Research-analytikerne Brian Martin og Daniel Hynes om mandagens børsfall, ifølge CNBC.

«Det er ikke klart hvor bunnen av denne økonomiske nedgangen er uten en endring av nulltoleransepolitikken», sier sjeføkonom i Pinpoint Asset Management, Zhang Zhiwei, som tror Kinas BNP kan krympe i andre kvartal