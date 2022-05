Wall Street faller fra start

Før åpning indikerte futures at samtlige av de toneangivende indeksene på New York-børsen skulle falle. Ved åpning faller Dow Jones 0,8 prosent til 33.801,95, S&P 500 faller 0,6 prosent til 4.268,49, mens Nasdaq faller 1,1 prosent til 12.865,84.

Brent-oljen omsettes for 104,06 dollar pr. fat, en økning på 1,7 prosent, mens WTI-oljen stiger 1,7 prosent til 100,19 dollar.

Den tiårige statsobligasjonsrenten faller til 2,743 prosent, mens Vix-indeksen stiger 4,7 prosent til 28,30.

«Frykten for lavere vekst vil føre til en midlertidig nedgang i renten, men med mindre det er en reell trussel om en global resesjon, vil retningen til renten fortsatt peke oppover, og vi tror igjen at det bare er et spørsmål om tid før tiåringen når 3 prosent», sa Tom Essaye, grunnlegger av Sevens Report, ifølge CNBC.

Rekordhøy dollar

Den amerikanske dollaren steg til sitt høyeste nivå siden mars 2020 tirsdag og er på vei mot sin beste måned siden januar 2015. Styrkingen er blant annet drevet av forventninger om at Federal Reserve må heve renten aggressivt for å dempe inflasjonen, men også avtagende risikoappetitt i globale markeder, skriver Nordea Markets, ifølge TDN.

Det forventes at Federal Reserve vil stramme inn politikken mer aggressivt enn andre G10-sentralbanker. De høyere rentene og høyere avkastning på amerikansk statsgjeld er av elementene som har lokket utenlandske investorer inn i amerikanske statsobligasjoner den seneste tiden, noterer Financial Times med henvisning til meglerhus. Det bør merkes at verdien av dollaren stiger når investorer selger beholdninger denominert i lokal valuta til fordel for dollar-denominert investeringer, skriver TDN.

Kina

Kinesiske myndigheter har gitt ordre om massetestesting i Beijings mest folkerike sentrumsområde Chaoyang fra mandag av. Ordren gjelder både de 3,5 millioner innbyggerne og alle som jobber i bydelen.

– Hvis det blir funnet ett eneste smittetilfelle, så kan dette området bli rammet, sier kontorarbeideren Yao Leiming, som er ute for å teste seg sammen med kolleger.