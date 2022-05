Bratt fall på Wall Street

Det er høysesong for kvartalsrapportering på Wall Street. Tirsdag står samtlige av de toneangivende indeksene i rødt, og fryktindeksen VIX klatrer med over 15 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq leder an børsfallet, og er ned 2,9 prosent for dagen. Teknologiaksjer har hatt et særdeles tungt 2022 på børs så langt, og Nasdaq er ned over 20 prosent siden nyttår.

Teknologigigantene Alphabet og Microsoft slipper kvartalstall senere i dag, og sentimentet blant investorene ser ikke ut til å være på den positive siden. Alphabet er ned 2,2 prosent og Microsoft er ned 2,8 prosent i vente av tallslipp.

Twitter faller også, etter det i går ble klart at Elon Musks bud på selskapet ble godkjent. Aksjen er ned nesten 3 prosent for dagen. Tesla-aksjen faller også 11 prosent.

De øvre indeksene, industritunge Dow Jones og den brede S&P 500 faller også, begge rundt 1,8 prosent.

April har vært en tung måned for de amerikanske finansmarkedene. Så langt denne måneden er Nasdaq ned 11 prosent, S&P 500 er ned 7 prosent, og Dow Jones har falt 4 prosent.