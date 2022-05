Positiv start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent og står i 12.537,01 poeng mens Dow Jones står i 33.417,13 poeng etter en oppgang på 0,5 prosent. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 4.189,03 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,75 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 6,0 prosent til 31,50.

Boeing, Alphabet og Microsoft har nylig presentert sine kvartalstall. De to førstnevnte faller henholdsvis 4,8 prosent og 4,0 prosent mens sistnevnte stiger 4,1 prosent i åpningsminuttene.

USAs handelsbalanse for varer endte på minus 125,3 milliarder dollar i mars, viser foreløpige tall fra amerikanske statistikkmyndigheter. I februar var underskuddet på 106,3 milliarder. Forrige all-time high ble oppnådd i januar i år, da varehandelsunderskuddet var på 107,6 milliarder dollar.

Nye tall fra USAs handelsdepartement viser at grossistlagrene i USA økte med 2,3 prosent i mars, sammenlignet med måneden før.

Tirsdag falt Nasdaq-indeksen 4,0 prosent mens S&P 500 og Dow Jones gikk ned henholdsvis 2,8 prosent og 2,4 prosent.

«Et bakteppe av uro rundt de globale vekstutsiktene – jamfør virkningene av krigen i Ukraina, økende smittetall i Kina og myndighetenes harde håndtering, samt utsikter til raske renteøkninger fra Fed, fortsetter å tynge markedene», skriver Handelsbanken i en oppdatering.