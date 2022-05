Overraskelser i både USA og Europa

Onsdag var Visa blant de amerikanske selskapene som overrasket på både inntekts- og inntjeningssiden. Kortgigantens aksjekurs var ved firetiden opp med nesten 9 prosent. Selskapet regner med at økt reiseaktivitet i kjølvannet av coronarestriksjonene vil bidra til ytterligere vekst.

Boeing burde dra nytte av den samme tendensen, men flyprodusentens regnskap for første kvartal skuffet stort. Underskuddet ble på 1,2 milliarder dollar, mer enn dobbelt så mye som et år tidligere, mens salget sank med 8 prosent. De røde tallene skyldtes 212 millioner dollar i avskrivninger knyttet til Ukraina-krigen samt nesten 1,1 milliarder dollar som følge av forsinkelser og kostnadsoverskridelser på forsvarsrelaterte prosjekter. Boeing-kursen stupte 10 prosent.

Også Google-eieren Alphabet bommet på topp- og bunnlinjeestimatene. Inntektene fra YouTube-virksomheten var særlig lite imponerende. Her ble nedturen på 4 prosent.

En annen IT-gigant, Microsoft, gjorde det derimot bra. Kursen var ved firetiden mer enn 4 prosent høyere enn tirsdagens sluttnotering, hovedsakelig som følge av overraskende sterk omsetning og lønnsomhet i første kvartal. Ledelsen delte dessuten en optimistisk prognose for andre kvartal.

Harley-Davidson innfridde forventningene, men aksjen svekket seg likevel med 2 prosent. Enphase Energy, som lager teknologiløsninger for husholdninger med solpaneler, var derimot opp med rundt 12 prosent på Nasdaq-børsen. Inntektene i første kvartal var rekordhøye, og både topp- og bunnlinjen overgikk analytikernes forventninger. Ledelsen hevdet dessuten at sanksjonene mot Russland og skyhøye strømpriser skaper gode vekstmuligheter i Europa.

I vår del av verden gikk Deutsche Bank på en smell. Aksjekursen stupte nesten 5 prosent, etter at banken meldte om et overskudd på 1,06 milliarder euro i årets første tre måneder. Tallet var 30 millioner euro høyere enn meglerhusenes konsensusestimat, men toppsjef Christian Sewing advarte at dagens forretningsklima er «utfordrende» og at kostnadspresset har økt.

For Credit Suisse ble nedturen mindre enn 1 prosent, til tross for at finanskjempen tapte 273 millioner sveitsiske franc i første kvartal. Investorene var imidlertid godt forberedet, ettersom konsernet i forrige uke sendte ut et resultatvarsel.