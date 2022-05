Elon Musk bruker Tesla-aksjer som sikkerhet i Twitter-dealen.

– Musk tar en god del risiko ved å bruke Tesla-aksjer som sikkerhet. Hvis elbilprodusentens aksjer uventet skulle kollapse, kan det skape mye ubehag, sier investeringsdirektør Russ Mould i AJ Bell Group.

Tesla dundret ned 12,2 prosent tirsdag, men steg 0,6 prosent onsdag. Twitter falt 2,3 prosent.

Microsoft trosset analytikerforventninger da de presenterte kvartalstall tirsdag. Aksjen steg 4,8 prosent.

Alphabet leverte tirsdag kveld kvartalsresultater for årets første kvartal. Resultatet var i tråd med analytikernes forventinger. Aksjen steg 3,7 prosent.

Boeing la frem skuffende kvartalstall. Aksjen falt 7,5 prosent.

På listen av aksjer som stiger mest finner vi blant annet Fredriksen-dominerte Golden Ocean, som steg 8,0 prosent. Blant de som faller mest finner vi Snap, Palantir og Warner Bros Discovery, som alle falt over 5 prosent.

Olje og makro

Brent-oljen var ved stengetid 0,4 prosent opp til 105,38 dollar pr. fat, mens WTI-oljen steg 0,5 prosent til 102,22 dollar.

Oljelagrene i USA stiger mindre enn ventet . I løpet av forrige uke økte oljelagrene i USA med 0,7 millioner fat. Samtidig har USAs handelsbalanse for varer aldri tidligere vist et så stort underskudd som i mars.

Russiske Gazprom informerte tirsdag det polske gasselskapet PGNiG at de vil kutte gassleveranser fra og med i dag tidlig. Årsaken til leveransestoppen skal i følge Gazprom være at selskapet ikke blir betalt i den russiske valutaen rubler. Ifølge BBC kommer 60 prosent av polsk gassimport fra Gazprom.

«Russland forsøker seg på utpressing med gass», mener EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

Til tross for at Russland har stoppet gasseksporten gjennom Bulgaria og Polen, er prisoppgangen moderat. Goldman Sachs og DNB Markets er ikke bekymret.

Samtidig melder Bloomberg at den italienske oljegiganten Eni, som også er majoritetseier i Vår Energi, at de ønsker å åpne rubelkontoer hos Gazprombank JSC, slik at de kan etterkomme russiske krav om rubelbetaling.