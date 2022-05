Oslo Børs stiger i åpningen torsdag.

Like før kl. 11 står hovedindeksen i 1.250,57, opp 0,90 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag formiddag opp 0,39 prosent til 105,72 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,43 prosent til 102,46 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 103,84 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

I den kinesiske hovedstaden Beijing har smittetallene steget det siste døgnet, melder TDN Direkt.

– Beijing vil sannsynligvis ikke endre på den nåværende Covid-policyen i det korte bildet til tross for at økonomiske og sosiale kostnader øker raskt. Imidlertid kan CCP finjustere sin covid-policy gradvis, men veikartet og triggerne for denne endringen er fortsatt den største makrousikkerheten for oljemarkedene, sier Stephen Innes, partner i SPI Asset Management, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor faller tilbake 0,76 prosent til 326,40 kroner, mens Aker BP er ned 0,47 prosent til 338,60 kroner.

Sistnevnte kunne i morges melde om nok et rekordkvartal, men lar utbyttet stå i ro til tross for skyhøy inntjening.