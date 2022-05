Aksje til værs etter første bullanalyse på flere år

Oslo Børs styrer mot oppgang i lunsjtider torsdag. Hovedindeksen er opp rundt 0,4 prosent, etter oppgang på rundt en prosent onsdag , marginal oppgang tirsdag og en real smell mandag.

Oljeprisene beveger seg også oppover. Brent-oljen er opp 0,3 prosent til 105,60 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er opp 0,3 prosent til 102,30 dollar fatet. Ved børsslutt onsdag kostet Brent-oljen 103,84 dollar pr. fat.

Equinor og Aker BP handles lavere, mens Vår Energi stiger.

Kjell Inge Røkkes Aker BP har torsdag meldt om nok et rekordkvartal , men lar utbyttet stå i ro. Vår Energi, som tjener penger som gress, har derimot jekket opp utbyttet enda en gang, dog ikke nok til å tilfredsstille Pareto-analytiker.

Røkke-selskapene Akastor og Aker Carbon Capture faller også etter sine kvartalstall. Akastors tall viste et svakere EBITDA-resultat, men høyere omsetning. Selskapet mener utsiktene er sterke , til tross for krevende geopolitiske forhold. Aker Carbon Capture presenterte økning i underskuddet, men selskapet gleder seg over høye CO2-priser og prosjekter som er i rute.

DNB tjente 9,8 milliarder kroner før skatt i første kvartal, som var et mye sterkere resultat enn ventet. Sbanken tjente noe mindre i sitt siste kvartal som selvstendig bank før den ble slukt av DNB.

Nordic Semiconductor preges fortsatt av forsyningsproblemer, men oppnådde både omsetningshopp og resultatdobling i første kvartal. Det at selskapet understreker hvor mye høyere etterspørselen er i forhold til hva de kan levere, er kjempepositivt, ifølge DNB-analytiker.

Norwegian stiger mer enn 5 prosent etter SpareBank 1 Markets' første bullanalyse på mer enn tre år, der kursmålet mangedobles.



Fjordkraft , som skifter navn til Elmera Group, handles ned drøyt en prosent. – Vi er overbevist om at Fjordkraft vil møte mer prispress, sier SpareBank 1 Markets-analytiker Øyvind Mossige, som nedjusterer kursmålet kraftig etter kurshavari. FKRFT