Samtlige nøkkelindekser i New York innledet torsdagshandelen med oppgang. Etter en halvannen times handel ser det slik ut:

Industritunge Dow Jones er opp 0,4 prosent til 33.450 poeng.

Brede S&P 500 er opp 0,9 prosent til 4.219 poeng.

Og teknologitunge Nasdaq er opp 1,0 prosent til 12.612 poeng.

Det var også tegn til klar oppgang fra start i førhandelen torsdag.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,86 prosent, mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,3 prosent til 30,56.

«I dag slipper Apple og Amazon sine tall, tall som kanskje er denne sesongens viktigste gitt deres dominerende posisjon i global økonomi», skriver Roger Berntsen i torsdagens rapport fra Nordnet.

Apple er i 17-tiden norsk tid opp 3,2 prosent, mens Amazon er opp 2,9 prosent.

Meta-rally

Etter børsens stengetid onsdag presenterte Meta sine kvartalstall. Selskapet fikk et resultat pr. aksje på 2,72 dollar i første kvartal, mens inntektene endte på 27,91 milliarder dollar. Selskapet meldte også at Facebooks daglige aktive brukere var på 1,96 milliarder i gjennomsnitt for mars 2022, en økning på 4 prosent fra samme periode i fjor. Aksjen steg nærmere 20 prosent i førhandelen. En halvannen time etter børsåpning er aksjen opp 13 prosent.

Twitter, som kjøpes opp av Elon Musk , er lite endret etter kvartalstallene før børsåpning.

Uventet BNP-nedgang

Foreløpige tall for den amerikanske økonomien viser at bruttonasjonalprodukt i første kvartal krympet med 1,4 prosent. Ifølge både Trading Economics og Reuters var det ventet en annualisert BNP-vekst på 1,1 prosent.

Tall fra USAs arbeidsdepartement viser at 180.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 23. april. Ifølge Trading Economics var det ventet et tall på 180.000.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 1.408.000 pr. 16. april. Dette er det laveste siden 7. februar 1970. På forhånd var det ventet en måling på 1.403.000, ifølge Trading Economics.