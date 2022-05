Slår estimatene med prisøkninger

Sterke kvartalsrapporter fortsatte torsdag å trumfe stadig større geopolitisk usikkerhet og redusert tilgang på russisk gass i Europa. Ved firetiden pekte pilene oppover for de fleste internasjonale børsene.

Justert for ekstraordinære poster tredoblet franske TotalEnergies bunnlinjen til 9 milliarder dollar i første kvartal. Det rapporterte resultatet ble imidlertid langt lavere, blant annet som følge av Russland-relaterte avskrivninger på 4,1 milliarder dollar. Omsetningen steg med 65 prosent fra samme periode i fjor, og aksjekursen fikk et løft på rundt 3 prosent.

Et annet fransk konsern, Sanofi, fikk derimot et kursfall på mer enn 1 prosent. Legemiddelgiganten økte driftsresultatet med 16,2 prosent i første kvartal, delvis grunnet sterk etterspørsel etter produktet Dupixent og reseptfrie medikamenter. Både topp- og bunnlinjen overgikk konsensusestimatet, men ledelsens inntjeningsprognose for 2022 kan ha skuffet.

Enorme Unilever, som produserer dagligvarer, meldte om en underliggende inntektsvekst på 7,3 prosent, men hele oppgangen skyldtes prisøkninger. Volumet svekket seg med 1 prosent. Konsernet fortalte at dyrere innsatsfaktorer vil føre til ytterligere prisøkninger ut året og at dette trolig vil svekke etterspørselen. Bransjeanalytikere ser allerede at forbrukerne styrer unna merkevarer og heller kjøper billigere alternativer. Torsdag ettermiddag var Unilevers aksjekurs likevel opp med 2 prosent.

I finanssektoren gjorde britiske Barclays det bra, etter å ha slått forventningene til første kvartal. Meglervirksomheten var et lyspunkt, og aksjekursen la på seg mer enn 3 prosent.

I USA fikk Meta Platforms en imponerende rekyl, etter flere dager med store kursfall. Facebook-eierens børsverdi økte med 12 prosent, som følge av en overraskende sterk utvikling i antallet brukere og inntjeningen. På den negative siden skuffet både topplinjen og ledelsens prognose for andre kvartal.

McDonald's har lenge slitt i USA, der konkurransen er knallhard og flere fokuserer på sunn mat. Utenfor hjemlandet blir hurtigmatkjeden imidlertid stadig mer populær, og dette bidro til at både inntjeningen og inntektene i første kvartal ble bedre enn ventet. Også prisøkninger var en viktig faktor. Aksjekursen var torsdag ettermiddag opp med nær 2 prosent.

Paradoksalt kan verdens største økonomi være på vei inn i en resesjon. Fersk statistikk viser at USAs BNP i første kvartal krympet med 1,4 prosent. På forhånd hadde økonomene ventet en oppgang på 1,0 prosent.