Sterk oppgang i oljeserviceaksje

Oslo Børs steg igjen fredag, etter torsdagens fall. Hovedindeksen endte opp 0,43 prosent til 1.239,82 poeng. Det gir en nedgang på 3,5 prosent seneste uke.

Oljeprisene steg også. Brent-oljen var ved børsslutt opp 2,3 prosent til 110,07 dollar fatet, mens WTI-oljen var opp 1,8 prosent til 107,25 dollar pr. fat. Ved børsslutt torsdag ble Brent-oljen handlet til 105,30 dollar pr. fat.

Equinor steg 0,3 prosent til 321,05 kroner, Aker BP steg 1,3 prosent til 340,50 kroner, og Vår Energi steg 0,2 prosent til 40,10 kroner.

Aker BP knuste forventningene med sine tall torsdag, mens Vår Energi har oppjustert utbyttet enda en gang.

En av fredagens vinnere ble PGS . Seismikkaksjen føk opp 10,8 prosent til 3,64 kroner. Torsdag rapporterte selskapet om nok et kvartal med negativ kontantstrøm , og falt 4,5 prosent. Aksjen er også inne på Investtechs hold-deg-unna-portefølje, mens ABG har oppjustert kursmålet til 4,00 kroner, ifølge TDN Direkt.

Flere flyaksjer utmerket seg også positivt. Flyr steg mest av alle på Oslo Børs, med sin oppgang på 14,0 prosent til 2,21 kroner, mens Norse Atlantic steg 11,2 prosent til 16,24 kroner. Begge får flere kjøpsanbefalinger i en sammenstilling Finansavisen har utført. Norse har dessuten omsider startet billettsalget.

Ellers steg Norwegian 1,2 prosent til 13,20 kroner fredag, etter bullanalyse fra SpareBank 1 Markets tidligere i uken, mens SAS falt 4,2 prosent til 0,98 kroner etter meldingen om lite fremgang i forhandlingene om selskapets SAS Forward-plan.

Endúr falt 3,3 prosent til 0,53 kroner. Selskapet opplyste like før børsslutt at datterselskapet Artec Aqua har mistet et prosjekt verdt 350 millioner kroner.

Tomra utmerket seg også med tungt fall etter kvartalstallene fredag morgen. Ordrereserven er rekordstor, men marginene presses av forsyningsmangel og inflasjon. Aksjen endte ned 7,3 prosent til 372,80 kroner.

Nordic Semiconductor fortsetter oppgangen på høy omsetning, etter torsdagens oppgang på 5,5 prosent. Fredag ble det nye 6,4 prosents oppgang, til 191,45 kroner, i kjølvannet av torsdagens kvartalstall og fredagens oppjustering av kursmål fra Danske Bank.

Yara steg 2,9 prosent til 480,70 kroner. Kahoot steg 5,3 prosent til 23,17 kroner. REC Silicon steg 6,5 prosent til 16,45 kroner. Mowi steg 1,0 prosent til 266,70 kroner, etter ny rapport om at lakseprisene ligger an til å nå nye rekorder.

Norske Skog endte opp 7,6 prosent til 52,20 kroner. Pareto-analytiker mener aksjen er «fryktelig billig» , og torsdag viste selskapets kvartalsrapport en inntjeningsvekst på nesten 200 millioner kroner.

Fredag har forøvrig flere nye selskaper lagt frem kvartalstall: