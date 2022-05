Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs ned 1,22 prosent like etter kl. 08.00 mandag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner ned 1,0 prosent, eller innenfor intervallet [-1,4, -0,7] prosent.

Både investeringsdirektør Robert Næss i Nordea og sjefsstrateg Anders Johansen i Danske Bank tror Oslo Børs kan få en tøff start på uken.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,23 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,20 prosent.

Kospi i Sør-Korea faller 0,50 prosent, i India er Sensex ned 0,60 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 1,33 prosent.

Børsene i Kina, Hongkong og Singapore er mandag stengt.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 0,79 prosent til 106,28 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,73 prosent til 103,90 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 110,07 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

De ledende børsindeksene i USA falt kraftig fredag. Dow Jones endte ned 2,8 prosent, og S&P 500 gikk tilbake 3,6 prosent. Nasdaq ble dagens største taper med et fall på hele 4,2 prosent.

I løpet av april falt teknologitunge Nasdaq over 12 prosent. Det er den verste måneden for indeksen siden den mørke høsten 2008. For brede S&P 500 ble april den svakeste måneden siden mars 2020, da coronapandemien rammet markedene.

Netthandelsgiganten Amazon.com stupte 14 prosent, det meste siden 2006, etter kvartalsrapporten og guiding torsdag kveld . Apple falt 3,7 prosent etter sine kvartalstall.

Oslo Børs

Oslo Børs steg igjen fredag, etter torsdagens fall. Hovedindeksen endte opp 0,43 prosent til 1.239,82 poeng. Det gir en nedgang på 3,5 prosent seneste uke.

En av fredagens vinnere ble PGS . Seismikkaksjen føk opp 10,8 prosent til 3,64 kroner. Torsdag rapporterte selskapet om nok et kvartal med negativ kontantstrøm , og falt 4,5 prosent.

Flere flyaksjer utmerket seg også positivt. Flyr steg mest av alle på Oslo Børs, med sin oppgang på 14,0 prosent til 2,21 kroner, mens Norse Atlantic steg 11,2 prosent til 16,24 kroner. Begge får flere kjøpsanbefalinger i en sammenstilling Finansavisen har utført. Norse har dessuten omsider startet billettsalget.