Oslo Børs falt rundt 1 prosent i børsåpningen, før den kl. 10 plutselig raste kraftig.

Like etter kl. 11 står hovedindeksen i 1.222,25, ned 1,42 prosent. På det meste har den i dag vært nede i 1.179,97, tilsvarende et fall på over 4,7 prosent.

Bak børskollapsen, som rammet hele Europa , er det rykter om både russisk ubåt og tastefeil.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag formiddag ned 2,51 prosent til 104,50 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2,78 prosent til 101,80 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 110,07 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Markedet avveier nå nedgang i kinesisk vekst mot en potensiell utfasing av russisk olje, melder TDN Direkt.

Equinor faller 1,31 prosent til 316,85 kroner, mens Aker BP er ned 2,06 prosent til 333,50 kroner. Vår Energi svekkes 1,81 prosent til 39,37 kroner.

Opptur

Som en av svært få aksjer stiger REC Silicon 1,70 prosent til 16,73 kroner, som foreløpig nest mest omsatte aksje. Oppgangen kommer etter at nabotomten til solselskapet i Moses Lake nå er solgt.

Finansavisen har tidligere skrevet om amerikanske Sila Nanotechnologies, som er en potensiell kjøper av tomten. Selskapet er allerede i dag en kunde av REC, men etter at de i januar meldte at de hentet 590 millioner dollar til planleggingen av en ny batterifabrikk med anoder basert på silangass, kan det være duket for monsterleveranser til batteriannodeprodusenten.

– Skulle det vise seg at Sila faktisk er kjøperen så er det veldig spennende og positivt for REC Silicon slik vi ser det, sier Pareto-analytiker til Finansavisen mandag.

Øverst på vinnerlisten finner vi DOF, som klatrer 8,65 prosent til 1,21 kroner.

I rødt

Utenom nevnte REC, faller alle de meste omsatte aksjene mandag formiddag.

Nordic Semiconductor steg markant både torsdag og fredag i forrige uke, men snur mandag ned 6,32 prosent til 179,35 kroner.

Tomra , som fredag endte ned 7,3 prosent, fortsetter nedturen og svekkes ytterligere 2,71 prosent til 362,70 kroner. Selskapet la fredag frem kvartalstall, som viste at ordrereserven er rekordstor, men at marginene presses av forsyningsmangel og inflasjon.

Ellers er både Kahoot, MPC Container Ships og AutoStore ned over 4 prosent. Adevinta svekkes 6,99 prosent til 68,55 kroner.

Ayfie faller 8,24 prosent til 0,78 kroner. I forrige uke skrev Finansavisen at Øystein Stray Spetalen ledet et stjernespekket styre og en hær aksjekjendiser på børs med Ayfie. Så gikk alt til helvete.

– Har driti seg ut, sier den nye Ayfie, sjefen Herman Sjøberg til Finansavisen, og tror nå på suksess.