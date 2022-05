Oslo Børs går mot fall mandag ettermiddag. Hovedindeksen er ned 1,0 prosent til 1.227,16 poeng, og tilbake på nivåene før det plutselige raset i formiddag, da hovedindeksen var ned nesten 5 prosent til 1.179,97 på det laveste.

Sjokkfallet rammet hele Europa , og det spekuleres både om stor tastefeil og senking av russisk atomubåt som årsaker.

Oljeprisene innleder også uken med nedgang. Brent-oljen er ned 4,3 prosent til 104,60 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 2,8 prosent til 101,80 dollar pr. fat. Ved børsslutt fredag ble Brent-oljen handlet til 110,07 dollar pr. fat.

Oljekjempene Equinor, Aker BP og Vår Energi faller alle med oljeprisene.

Nordic Semiconductor faller tilbake med rundt 8 prosent etter de sterke oppgangene torsdag og fredag. Tomra fortsetter sitt fall etter fredagens kvartalsrapport, der det kom frem at panteselskapets marginer er under press. Dessuten har både ABG og DNB Markets kuttet kursmålene for Tomra-aksjen.

Andre populære aksjer som Kahoot, MPC Container Ships, Nel og AutoStore handles også lavere. Førstnevnte faller til tross for to kjøpsanbefalinger.

Som et lyspunkt blant mange røde tungvektere er REC Silicon opp rundt 3 prosent. Aksjen stiger på rapporter om at selskapets nabotomt i Moses Lake er solgt. Skulle det vise seg at Sila Nanotechnologies er kjøperen, er det veldig spennende og positivt for REC , vurderer en analytiker i Pareto Securities, som også har REC-aksjen i sin månedsportefølje.

REC Silicon samt Austevoll Seafood, Gjensidige Forsikring, Hafnia og Wallenius Wilhelmsen er alle nye aksjer i porteføljen denne måneden.

Yara er på sin side tatt inn i DNB Markets' ukesportefølje, men faller forsiktig mandag. Hydro går ut av ukesporteføljen, og faller litt mer. Sistnevnte har etablert et joint venture innen solenergi i Brasil.

Aker, Cognite og Telenor har mandag kunngjort at de etablerer programvaresikkerhetsselskap. Det er imidlertid ikke de store kursutslagene for børsnoterte Aker og Telenor.

Offshorerederiene DOF, GC Rieber Shipping og Havila Shipping ligger ligger i tet blant aksjene som stiger mest.

Mintra er også på oppadgående kurs etter Paretos kjøpsanbefaling.

MINTR

HAV Group faller etter meldingen om at datterselskapet HAV Design er valgt til å utvikle et havvindsservicefartøy for Esvagt.

Zalaris faller rundt 10 prosent etter at Arctic Securities har kuttet kursmålet . Selskapet har forøvrig meldt om en ny avtale i Tyskland mandag.

Havila Kystruten har kansellert kommende rundtur med «Havila Capella», men kursen er marginalt ned.

Waste Plastic Upcycling faller mer enn 20 prosent. Komplett faller også tosifret. og fortsetter dermed fallet fra før helgen.